Solicitare umanitară, scrisă pe zăpadă, în reg. Donețk

Un mesaj prin care o locuitoare a orașului Konstantinovka din reg. Donețk cere pâine, a fost surprins de operatorii de drone ai armatei ucrainene, scrie pravda,com.ua.

Operatorul de drone pe nume Maxim „Maliuc”, în vârstă de 19 ani, care a observat inscripția, a relatat pentru jurnaliști că a observat inscripția făcută de o femeie în vârstă pe zăpadă, în timpul misiunii de observare și detectare a ocupanților pe care o exercită cu ajutorul dronelor pe care le ghidează. El a fost convins, că inscripția s-a adresat anume soldaților ucraineni, de aceea a cerut permisiunea superiorilor și, la fel, cu ajutorul dronei i-a transportat femeii pâine și biscuiți. Mai târziu, pe zăpadă a apărut inscripția „mulțumesc”, în limba rusă, spune tânărul.

Konstantinovka este în prezent o localitate din care nu este posibilă evacuarea cetățenilor, mai scrie publicația ucraineană.