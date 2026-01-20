Est-CurierInternațional

Solicitare umanitară, scrisă pe zăpadă, în reg. Donețk

Inscripția făcută de o locuitoare a or. Konstantinovka, surprinsă de o dronă

Un mesaj prin care o locuitoare a orașului Konstantinovka din reg. Donețk cere pâine, a fost surprins de operatorii de drone ai armatei ucrainene, scrie pravda,com.ua

Operatorul de drone pe nume Maxim „Maliuc”, în vârstă de 19 ani, care a observat inscripția, a relatat pentru jurnaliști că a observat inscripția făcută de o femeie în vârstă pe zăpadă, în timpul misiunii de observare și detectare a ocupanților pe care o exercită cu ajutorul dronelor pe care le ghidează. El a fost convins, că inscripția s-a adresat anume soldaților ucraineni, de aceea a cerut permisiunea superiorilor și, la fel, cu ajutorul dronei i-a transportat femeii pâine și biscuiți. Mai târziu, pe zăpadă a apărut inscripția „mulțumesc”, în limba rusă, spune tânărul.  

Maxim, operatorul de drone, care a trimis pâine „din cer” unei locuitoare.

Konstantinovka este în prezent o localitate din care nu este posibilă evacuarea cetățenilor, mai scrie publicația ucraineană. 

