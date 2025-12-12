Transport

Șoferii sunt îndemnați să evite centrul capitalei mâine din cauza restricțiilor de circulație

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 12 decembrie 2025
Poliția informează participanții la trafic despre instituirea unor restricții temporare de circulație în sectorul Centru al municipiului Chișinău, în contextul desfășurării acțiunii social-sportive „Maratonul de Crăciun, ediția 2025”.

Potrivit autorităților, restricțiile vor fi aplicate sâmbătă, 13 decembrie 2025, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, după cum urmează:

  • Între orele 06:00 – 15:00, traficul rutier va fi suspendat pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Aleksandr Pușkin.
  • Între orele 09:00 – 15:00, circulația va fi sistată pe tronsonul dintre străzile Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Toma Ciorbă.

Pe durata restricțiilor, circulația rutieră va fi redirecționată pe străzile adiacente, iar echipajele de poliție vor fi prezente în teren pentru a asigura ordinea publică și fluidizarea traficului.

Poliția îndeamnă conducătorii auto să manifeste înțelegere, să respecte semnalele agenților de circulație și să opteze, pe cât posibil, pentru rute alternative.

