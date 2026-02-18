Șoferii, care circulă fără pneuri de iarnă, riscă amenzi de până la 6 000 de lei

Circa 1 200 de șoferi au fost sancționați, de la începutul acestui an, pentru conducerea mijloacelor de transport neechipate pentru sezonul rece. Verificările au fost intensificate pe întreg teritoriul țării.

Persoanele care nu au schimbat pneurile automobilelor riscă amenzi cuprinse între 900 și 6 000 de lei, comunică MOLDPRES.

Solicitat de agenție, ofițerul de presă al Inspectoratului Național de Securitate Publică, Ana Chiselița, a subliniat că polițiștii desfășoară zilnic activități de verificare a mijloacelor de transport. Acțiunile au loc inclusiv în contextul emiterii Codului portocaliu și galben de ninsori, valabil pe întreg teritoriul țării.

„În pofida condițiilor meteo nefavorabile și a riscurilor evidente pentru siguranța rutieră, șoferii aleg să pornească la drum fără a-și echipa corespunzător autovehiculul pentru sezonul rece. Persoanele trebuie să cunoască faptul că deplasarea în asemenea condiții reprezintă un pericol major atât pentru șofer, cât și pentru ceilalți participanți la trafic. Încălcarea acestor prevederi se sancţionează cu amendă de la 900 până la 1 500 de lei, aplicată persoanei fizice, și cu amendă de la 4 500 până la 6 000 de lei, aplicată persoanei juridice”, a remarcat Ana Chiselița.

În acest context, oamenii legii recomandă șoferilor să echipeze autovehiculele cu anvelope corespunzătoare sezonului rece, pentru a asigura o aderență mai bună pe traseele acoperite cu gheață și zăpadă.

„De asemenea, este important să adaptați viteza la condițiile de drum și să păstrați distanța de siguranță. Cea mai periculoasă manevră este depăşirea. Totodată, în cazul unei defecțiuni, triunghiurile de presemnalizare necesită a fi amplasate la o distanţă mult mai mare. Este foarte important ca șoferii să nu utilizeze telefoanele în timp ce conduc și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în trafic”, a menționat Ana Chiselița.

La fel, începând cu 1 noiembrie, conducătorii auto sunt obligați să circule cu faza scurtă a farurilor şi pe timp de zi pentru a spori vizibilitatea în trafic.

Măsura este prevăzută în Regulamentul Circulației Rutiere și este valabilă până pe 31 martie.