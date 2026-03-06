Poliţie

Șofer depistat în stare de ebrietate pe un traseu din r. Criuleni. Poliția a prins mai mulți conducători băuți sau drogați în țară

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 6 martie 2026
35 1 minut pentru citire

Inspectorii de patrulare au depistat mai mulți conducători auto care au urcat la volan în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor interzise, în timpul acțiunilor de supraveghere a traficului rutier desfășurate în mai multe localități din țară.

Unul dintre cazuri a fost înregistrat pe traseul R-6, Criuleni, unde polițiștii au stopat un bărbat de 31 de ani care conducea un ciclomotor fără număr de înmatriculare. În urma verificărilor s-a constatat că acesta nu deținea permis de conducere, iar testarea alcoolscopică a indicat 0,61 mg/l alcool în aerul expirat.

Alte cazuri similare au fost documentate în mai multe localități din țară. Pe strada Miorița din Chișinău, un tânăr de 23 de ani, aflat la volanul unui automobil Opel, a fost depistat sub influența substanțelor narcotice TRA, THC și MDMA.

La Soroca, un bărbat de 36 de ani a fost prins conducând o motocicletă, iar testul alcoolscopic a arătat 1,29 mg/l alcool în aerul expirat.

Un alt caz a avut loc în Orhei, pe strada Eliberării, unde un bărbat de 29 de ani, aflat pe un ciclomotor, avea o concentrație de 0,86 mg/l alcool în aerul expirat.

În toate situațiile, polițiștii au inițiat proceduri conform legislației în vigoare.

Poliția reamintește conducătorilor auto să nu urce la volan după consumul de alcool sau substanțe interzise, întrucât acest comportament pune în pericol atât viața lor, cât și a celorlalți participanți la trafic.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 6 martie 2026
35 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

VIDEO// „Iubiri” false pe internet. Rețea de escroci destructurată la Chișinău

6 martie 2026

Bijuterii nedeclarate și bunuri cu valoare istorică, depistate la frontiera moldo-ucraineană

27 februarie 2026

VIDEO// Grup criminal specializat în escrocherii cu investiții online, anihilat la Chișinău

25 februarie 2026

Curierii au fost reținuți

25 februarie 2026
Vezi și
Close
Back to top button