Șofer depistat în stare de ebrietate pe un traseu din r. Criuleni. Poliția a prins mai mulți conducători băuți sau drogați în țară

Inspectorii de patrulare au depistat mai mulți conducători auto care au urcat la volan în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor interzise, în timpul acțiunilor de supraveghere a traficului rutier desfășurate în mai multe localități din țară.

Unul dintre cazuri a fost înregistrat pe traseul R-6, Criuleni, unde polițiștii au stopat un bărbat de 31 de ani care conducea un ciclomotor fără număr de înmatriculare. În urma verificărilor s-a constatat că acesta nu deținea permis de conducere, iar testarea alcoolscopică a indicat 0,61 mg/l alcool în aerul expirat.

Alte cazuri similare au fost documentate în mai multe localități din țară. Pe strada Miorița din Chișinău, un tânăr de 23 de ani, aflat la volanul unui automobil Opel, a fost depistat sub influența substanțelor narcotice TRA, THC și MDMA.

La Soroca, un bărbat de 36 de ani a fost prins conducând o motocicletă, iar testul alcoolscopic a arătat 1,29 mg/l alcool în aerul expirat.

Un alt caz a avut loc în Orhei, pe strada Eliberării, unde un bărbat de 29 de ani, aflat pe un ciclomotor, avea o concentrație de 0,86 mg/l alcool în aerul expirat.

În toate situațiile, polițiștii au inițiat proceduri conform legislației în vigoare.

Poliția reamintește conducătorilor auto să nu urce la volan după consumul de alcool sau substanțe interzise, întrucât acest comportament pune în pericol atât viața lor, cât și a celorlalți participanți la trafic.