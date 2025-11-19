Societățile pe acțiuni „Drumuri” au intervenit pe trasee cu sare și utilaje de deszăpezire

Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în dimineața zilei de 19 noiembrie, schimbarea bruscă a vremii a adus precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare pe întreg teritoriul țării, context în care angajații la deservirea drumurilor au intervenit pe parcursul nopții și dimineața, pe toate drumurile publice naționale.

Au asigurat traficul echipele de intervenție din cadrul S.A. „Drumuri” în raioanele Criuleni, Dubăsari, Călărași, Ialoveni, Anenii Noi și Rîșcani.

Acestea au efectuat lucrări de patrulare și presurare mecanizată a sării tehnice. Cele 11 utilaje antrenate, inclusiv 7 muncitori, au împrăștiat mecanizat circa 60,4 tone de sare tehnică.

AND reamintește conducătorilor auto despre importanța echipării vehiculelor cu anvelope de iarnă, a conducerii cu prudență și adaptării vitezei la condițiile meteorologice și de drum.

Cetățenii pot solicita intervenția drumarilor sau semnala situații de urgență în regim non-stop (24/7) la Serviciul Operativ AND la numerele de telefon: (+373) 78 337 744 și (+373) 60 477 117, disponibile și pe Viber/WhatsApp, se mai anunță în comunicatul instituției.

Sursa foto: andsa.md