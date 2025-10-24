Socializarea care schimbă comportamente

Proiectul „Moldova împreună. Ajutor umanitar pentru refugiații ucraineni”, susținut financiar de Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada Cehiei în Chișinău în colaborare cu AO „SOS Autism”, a servit drept o oportunitate excelentă pentru AO „Fiecare Contribuie pentru Schimbare” de a se implica în ajutorarea familiilor de refugiați din or. Criuleni și acordarea suportului copiilor de refugiați și băștinași ai or. Criuleni pe anumite necesități.

Pe parcursul unui an, din noiembrie 2024 până în octombrie 2025, câțiva specialiști, printre care psihologul Ina Cazacu din cadrul AO FCPS, au organizat și s-au implicat plenar în activități de consiliere psihologică de grup, dar și consiliere psihologică individuală, la cererea beneficiarilor. Grupurile consiliate, spune Ina Cazacu, sunt formate din copii de refugiați ucraineni și părinții lor, sau copii de refugiați și copii moldoveni. După caz și la cerere, copiii, în special cei ai băștinașilor, au fost consiliați individual, cel mai des, în legătură cu bullying-ul și violența.

„Pe parcursul anului, am lucrat cu câte 14 copii lunar, dintre care jumătate sunt copii ucraineni și jumătate – moldoveni. De câteva ori ne-am deplasat la centrul de plasament al refugiaților de la Bălțata. Recent am fost în cea de-a treia vizită. Acolo, la fel, am identificat câțiva copii, cu care vom lucra și în grup, dar mai mult individual, inclusiv cu mamele lor. Copiii se află între preadolescență și adolescență și au nevoie de consiliere în relațiile părinți-copii. Printre aspectele pe care le discutăm în cadrul ședințelor de consiliere sunt dezvoltarea încrederii în sine, dezvoltarea motivației de implicare în diferite activități, dezvoltarea diferitor interese, auto-cunoașterea și auto-reprezentarea, crearea de conexiuni cu semenii, formarea abilităților de interacțiune socială. Totodată, cele două grupuri de copii sunt incluse și în școală și noi încercăm să le cultivăm relațiile de prietenie în clase, ca să ne asigurăm că și nivelul de incluziune școlară este unul bun”, descrie Ina Cazacu specificul activităților.

Daniela Sitișco a lucrat, în același proiect, în calitate de psihopedagog, în sarcina căreia a fost ghidarea copiilor în timpul activităților pe care le-a organizat la sediul AO „Fiecare Contribuie pentru Schimbare”. După un an de activitate, dna Sitișco afirmă că i-a reușit să atragă copiii la activitățile after school și să le modeleze comportamentele.

„A crescut interesul lor față de activitățile pe care le propuneam, față de activitățile de dezvoltare personală, îi văd mai încrezuți în forțele lor proprii, mai implicați. Unii au atins o anumită stabilitate pe plan emoțional, au scăpat de agresivitate, de irascibilitate, își controlează mai eficient comportamentul și impulsivitatea. Am observat că între copiii din familiile de moldoveni și părinții lor, pe care i-am consiliat pe partea de bullying școlar și violență, s-a schimbat spre bine calitatea comunicării părinți-copii. Părinții au perseverat în înțelegerea nevoilor copiilor, a emoțiilor lor. Copiii au devenit mai informați privind drepturile și responsabilitățile lor. Am dedicat mult timp discuțiilor despre securitatea on-line. Mă bucur pentru rezultatele beneficiarilor noștri și sper că am adus o părticică de claritate și de ordine în relațiile și viețile lor, încă mici, dar foarte importante!”, a spus Daniela Sitișco.

Una dintre familiile beneficiare ale acestui proiect este cea a Anjelei B., refugiată din Ucraina, care educă un copil de 8 ani. Întrebată, care a fost impactul acestor activități, femeia spune că feciorul său, care este și elev cu studiere online într-o școală din Ucraina, este mereu nerăbdător să ajungă la activitățile organizate de FCPS, pentru că are nevoie de comunicare. „Cel mai greu îmi vine în zilele de week-end, pentru că nu prea are activități, iar în zilele în care putem merge, este atent la ceas și nu vrea să întârzie nici cu un minut! Îi place foarte mult, și-a făcut prieteni, iar eu mă bucur să văd că învață a comunica atât cu adulții, cât și cu copiii. Vara cele mai așteptate erau activitățile cu voluntarii, cu care mergea prin împrejurimile orașului. Sunt mulțumită de programul activităților și de persoanele care le organizează”, spune dna Anjela. Iar Antonina C. din Criuleni, ale căror fiice au frecventat programul propus, a spus că a observat că fetele manifestă mai multă încredere în propriile forțe, comunică mai lejer cu semenii și cu adulții și mereu spuneau că organizatoarele le-au propus de fiecare dată activități interesante și utile.

„Programul activitățillor de after scool (activități dedicate copiilor după orele de școală) a fost stabilit după ce s-au făcut ședințe cu părinții la care, de comun acord, au fost evidențiate necesitățile copiilor care pot fi abordate în cadrul acestui proiect. Mulți au optat pentru ajutor la realizarea temelor pentru acasă, alții au ales activități de socializare prin jocuri. Le-am propus, pe lângă temele pentru acasă, să vizionăm filme și să discutăm care a fost mesajul, am discutat despre emoții și prietenie. Am oferit aceste activități, într-un spațiu adaptat, trei zile pe săptămână, pe parcursul a trei ore. La activitățile noastre au participat și copiii refugiaților, și copiii criuleneni, de la vârsta de 6 ani până la 17 ani. S-a dezvoltat, între timp, și atașamentul copiilor față de pedagogi, au învățat a comunica între ei, a pune lucrurile la loc, după activități, a ceda în unele situații și a accepta propunerile semenilor, chiar dacă cele personale par mai oportune” – a explicat Ala Ianenco, coordonatoarea proiectului „Moldova împreună. Ajutor umanitar pentru refugiații ucraineni”.

