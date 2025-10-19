Slobozia-Dușca a câștigat Cupa raionului Criuleni la fotbal, ediția 2025

Cupa raionului Criuleni 2025, a fost disputată între FC Slobozia-Dușca și FC „Vis” Bălăbănești, astăzi 19.10.2025, pe stadionul localității Dubăsarii Vechi, r. Criuleni.

Meciurile din ultima, a XXII-a, etapă a Campionatului raional de fotbal, desfășurată la 5 octombrie 2025, au modificat clasamentul prin scorul:

„Lupii”, Cimișeni 1:7 FC Nistru, Boșcana

„Eclipsa”, Corjova 7:2 FC Onițcani

FC Tohatin 1:3 FC Haiduc, Dubăsarii Vechi

„Real Succes”, Hârtopul Mare 3:4 FC Slobozia-Dușca

„Codru”, Ișnovăț 3:7 FC Olimpic, Pașcani

„Tiras”, Criuleni 0:2 „Vis”, Bălăbănești

Astfel, echipele participante s-au ales cu următorul punctaj:

Clasament final:

FC „Nistru”, Boșcana – 55 puncte

„Haiduc”, Dubăsarii Vechi – 46 puncte

„Vis”, Bălăbănești – 42 puncte

„Tiras”, Criuleni – 40 puncte

„Olimpic”, Pașcani – 34 puncte

FC Slobozia-Dușca – 34 puncte

FC Tohatin – 33 puncte

FC Onițcani – 29 puncte

„Eclipsa”, Corjova – 26 puncte

„Lupii” , Cimișeni – 24 puncte

„Real Succes”, Hârtopul Mare – 11 puncte

„Codru”, Ișnovăț – 9 puncte

După XXII de etape ale competiției în care toate echipele au avut ocazii de a demonstra calitate și ambiție, FC „Nistru”, Boșcana și-a reconfirmat titlul de Campioană.

Echipa „Haiduc”, Dubăsarii Vechi și-a fundamentat poziția pe locul 2, iar echipa „Vis” Bălăbănești a făcut

un salt în clasament, depășind cu un punct echipa „Tiras”, Criuleni și a reușit să urce pe treapta a treia a podiumului.

