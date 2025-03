Situația privind starea focarelor de pestă porcină, prezentată de șefii ANSA, la Criuleni

Subiectul pestei porcine africane (PPA), un focar al căreia a fost depistat, a doua oară în acest an, în satul Cimișeni, și care a perturbat serios activitatea complexului de creștere a porcinelor din acest sat, a fost unul de pe agenda întâlnirii prim-ministrul Dorin Recean cu factorii de decizie din raionul Criuleni pe data de 27 martie. La întrunire au participat și șefii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care au făcut publică situația la zi privind eradicarea celor două focare majore, înregistrate în satele Roșcani, Anenii Noi, și Cimișeni r. Criuleni.

Radu Musteață, directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), a informat că agenția și alte autorități supraveghează procedurile aplicate în focarele de PPA de la Roșcani și Cimișeni și a dat asigurări că acestea sunt corecte.

„Eradicarea focarelor este într-un stadiu avansat. Focarul din Roșcani, Anenii Noi, este eradicat la 75-80%, cel de la Cimișeni – în jur de 30%. Cu toții cunoașteți că una din sursele care difuzează acest virus, sunt gospodăriile non-profesionale. Este foarte important să discutați cu oamenii din sat, să-i informați. Cu cât noi, ca autorități, vom ști mai rapid, cu atât mai repede vom stopa difuzarea acestui focar. Vă rog să atrageți atenția și la activitatea piețelor agro-alimentare din raion, și în cazul în care atestați activitate ilicită, să ne informați, să acționăm , altfel acest virus ajunge în fermele mari, și vedeți cât prejudiciu aduce agenților economici și statului” – a spus Radu Musteață.

Valentina Pisarenco, primara satului Cimișeni, a spus că administrațiile publice locale sunt destul de vulnerabile în fața unor asemenea situații, că este aproape imposibil să facă față falsurilor care au umplut rețelele de socializare, și că cetățenii sunt nemulțumiți de situația creată, iar pe alocuri și agresivi.

„Locuitorii sunt foarte, foarte îngrijorați, pe alocuri răutăcioși, și toate pietrele vin în capul primarului. Dacă am avut doi ani în urmă situați similară în Nisporeni, eu zic că noi, ca stat, ar trebui să fim pregătiți, dar nu am fost. În februarie, când a fost primul focar, nu știam cu ce să încep, am avut noroc de agentul economic: rumeguș, apă, dezinfectant, -15 afară… Acum, deja știu, care e primul lucru de făcut, al doilea, al treilea… Cu primarul din Roșcani non-stop discutăm, noi suntem în situația să ne confruntăm cu nemulțumirea locuitorilor. Colegul de la Roșcani m-a întrebat, dacă nu a sărit nimeni la mine la bătaie. Și la asta să mă aștept? Oamenii ne întreabă, cine-și asumă responsabilitatea dacă peste câțiva ani, când se va preleva proba la apă, vom vedea că ea nu corespunde parametrilor? Cine-și asumă responsabilitatea peste câțiva ani, dacă această metodă de înhumare nu va afecta sănătatea oamenilor? Că nu va fi o bombă ecologică? Dacă vor apărea primele efecte negative, cine va fi tras la răspundere? În acest context eu, ca primar, mi-aș dori să am niște garanții ale statului, scrise, concrete, ca să-i pot arăta cetățeanului: aici răspunde ANSA, aici răspunde Agenția de Mediu, și așa mai departe. Trebuie să vină și să comunice specialiștii cu cetățenii, că primarii nu sunt specialiști în domeniu. Eu nu-mi doresc să mai am un focar de conflict administrație-cetățean, după acest focar de pestă porcină” – spunea dna Pisarenco la ședința cu premierul țării.

Valentina Pisarenco (vorbitoarea din imagine) a mai adăugat că cetățeanul nemulțumit este dispus să le dea dreptate activiștilor civici, care spun ce vor ei să audă, decât unui primar care operează cu date și informații de la specialiști.

Dorin Recean i-a mulțumit dnei primar și colectivului primăriei Cimișeni, specialiștilor ANSA și tuturor pentru implicare, și a precizat că este necesară o campanie de informare a funcționarilor, care să cunoască cum se acționează în asemenea situații conform protocoalelor care sunt elaborate și sunt conforme cu standardele sanitare, standardele europene, cele de protecție medicală. Dacă aceste protocoale nu sunt cunoscute, apare problema semnalată de primar, a concluzionat premierul, făcând trimitere la falsurile care îngreunează comunicarea.

Recean s-a adresat primarilor cu rugămintea de a ajuta la informarea cetățenilor cu privire la PPA, chiar dacă boala nu afectează direct oamenii, dar aceasta afectează foarte mult economia.

„Oamenii se tem să raporteze (cazuri de animalele bolnave). Dar vă rog să-i încurajați să raporteze, pentru că atunci instituțiile pot să intervină prompt, cu măsurile necesare de izolare, înhumare. Toate aceste animale trebuie înhumate și trebuie să ajutăm oamenii să înțeleagă care informații sunt false. Lucrurile stau simplu: cu cât mai repede depistăm problema, cu atât mai repede avem capacitatea să o rezolvăm și atunci nu vom pierde animalele. Trebuie să respectăm și interesul oamenilor, dar și interesul agențiilor economici. Ei sunt cei care plătesc salariile, impozitele, serviciile sociale etc.” – spunea premierul Recean.

Cu referire la crescătorii casnici de animale, Dorin Recean a afirmat că oamenilor fie le este frică, fie nu le pasă, atunci când depistează un animal bolnav în gospodărie, de aceea nu informează autoritățile.

„Vă rog să lucrăm cu aceste două atitudini! Pesta Porcină nu e de la Criuleni, nici de la Anenii Noi. În țările UE au fost focare, și la noi au fost, autoritățile s-au mobilizat. Aici, la Criuleni, este o situație mai neordinară și a afectat o capacitate mare de producție. Noi trebuie să le spunem oamenilor că nu ei sunt vinovați că animalele lor s-au îmbolnăvit. Pe de altă parte, ei nu trebuie să fie nepăsători, că animalele lor s-au îmbolnăvit, și în loc să declare autorităților, s-a dus și l-a aruncat în fundul grădinii, poate nimeni nu l-a vedea. Aici fără Dvs, dragi primari și primărițe, nu ajungem la oameni. Vă rog să ne ajutați!” – a făcut apel Dorin Recean.

Radu Musteață, directorul ANSA (vorbitorul din foto), le-a amintit celor prezenți că în primării sunt aprobate regulamente locale de întreținere a animalelor domestice, care stabilesc limite la bovine, porcine.

„Informați populația că identificarea animalelor (atribuirea de număr de identificare) este gratuită din 2022, gospodăriile casnice nu achită nimic pentru asta. La fel, menționez că mai sunt boli de animale, care pot afecta sănătatea animalelor. Acum sunt șase focare active în Europa de febră aftoasă – Germania, Ungaria, Slovacia, se extinde spre Austria. Boala a fost eradicată în Europa cu 50 de ani în urmă, acum a reapărut. Este destul de periculoasă, afectează bovine, caprine, ovine și porcine. De asta este important ca noi acum să-i informăm pe oameni, că animalele trebuie identificate, statul oferă recompensă în caz de boală și deces al animalului în acest caz. Există pericolul de febră aftoasă. Dacă pesta porcină se răspândește prin contact direct, atunci febra aftoasă se răspândește și pe calea aerului, prin obiecte. Simptomele: salivație excesivă la animale, vezici în zona gurii, pe limbă, erupții cutanate pe mameloamele bovinelor. Informați populația, puneți pliante la primării, ca oamenii să cunoască, să evităm focare” – spunea Musteață.

Într-un briefing de presă, Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a precizat, la 26 martie, că situația este excepțională, dar sub control, iar securitatea alimentară nu este pusă în pericol, chiar dacă cele două ferme mari asigură cam 20% din producția de carne.

„La Cimișeni, situația este mai complexă. Se aplică o abordare etapizată, monitorizată inclusiv de experți internaționali. Progresul este de circa 20%, iar testările continuă zilnic. Sacrificarea animalelor infectate se face strict conform normelor sanitare și fără risc pentru oameni sau mediu. Înhumarea, care e o metodă legală, are loc pe teren lutos, în afara zonelor de protecție, cu aplicarea de var și clor, paie, pământ tasat – totul conform standardelor internaționale, cu dezinfectanți eficienți. În localitățile afectate, s-au prelevat probe de apă care vor fi monitorizate permanent. Se evaluează compoziția stratificată a solului, iar autoritățile de mediu sunt pregătite să analizeze calitatea aerului”, a comunicat Daniel Vodă.

Daniel Vodă a mai asigurat că fermierii afectați vor beneficia de compensații în funcție de greutatea animalului, vârstă, valoarea energetică și prețul de piață, cu condiția ca porcii să fie înregistrați și crotaliați:

„Pesta porcină NU este o invenție. Este o boală reală, prezentă în multe state din UE – România, Polonia, Germania. Nu există vaccin. Înhumarea este metoda eficientă și legală de combatere. Apel la solidaritate și responsabilitate:

* Respectați măsurile de biosecuritate.

* Nu mutați animale fără autorizație.

* Raportați orice semn de boală veterinarului sau autorităților.

* Evitați contaminarea prin haine, mașini sau resturi alimentare.

Un singur caz neraportat poate genera un lanț de focare!”, a mai adăugat comunicatorul Guvernului.

S. Cernov

Imagini de la ședința cu prim-ministrul, la Criuleni, 27 martie, 2025.