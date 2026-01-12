Social

Situația la frontiera Republicii Moldova: trafic intens și controale sporite în ultimele 24 de ore

Conform datelor oficiale, în ultimele 24 de ore au fost 68 232 de traversări ale persoanelor, ceea ce reflectă un trafic ridicat la frontierele interne și externe ale țării, raportează Poliția de Frontieră a Republicii Moldova.

Cele mai tranzitate puncte rutiere și aeriene au fost:

  • PTF Aeroportul Internațional Chișinău: 20 070 traversări persoane;
  • PTF Leușeni: 11 246 traversări persoane;
  • PTF Sculeni: 8 934 traversări persoane;
  • PTF Palanca: 4 281 traversări persoane;
  • PTF Giurgiulești: 3 453 traversări persoane.

Pe sensul de intrare în Republica Moldova, autoritățile au aplicat refuzul de autorizare a trecerii frontierei pentru 9 cetățeni străini, pe motiv că nu îndeplineau condițiile legale necesare.

În același interval, polițiștii de frontieră au înregistrat mai multe încălcări ale regimului frontierelor de stat:

  • 2 cazuri de traversare ilegală a frontierei;
  • 1 utilizare document fals;
  • 2 încălcări privind nerespectarea regulilor de ședere și intrare în țară;
  • 12 alte încălcări legate de regimul punctelor de trecere și al zonei de frontieră.

Autoritățile recomandă participanților la trafic să folosească puncte alternative de trecere pentru a evita aglomerația și să consulte în timp real camerele video ale poliției de frontieră înainte de deplasare.

