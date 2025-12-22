Situația la frontieră: posturile vamale Tudora și Palanca activează în regim normal

Serviciul Vamal informează că, în contextul ultimelor evoluții din zona de frontieră, posturile vamale de frontieră Tudora și Palanca își desfășoară activitatea în regim normal, fără întreruperi ale procesului de control și vămuire.

Autoritatea vamală precizează că situația este monitorizată permanent, iar măsurile operative sunt adaptate în funcție de evoluțiile din teren, pentru a asigura securitatea și fluidizarea traficului transfrontalier.

Totodată, Serviciul Vamal recomandă cetățenilor și operatorilor de transport să evite, pe cât posibil, deplasările în această direcție, în scopul prevenirii eventualelor dificultăți de trafic și al reducerii timpilor de așteptare la frontieră.

Autoritățile vor reveni cu informații actualizate, în funcție de evoluția situației.