Situația epizootică din Republica Moldova: focare de PPA, rabie și gripă aviară(video)

20 ianuarie 2026
În perioada 14-20 ianuarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de boli periculoase la animale, potrivit informațiilor furnizate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Cazurile vizează atât animalele domestice, cât și fauna sălbatică, autoritățile menținând un regim strict de supraveghere sanitar-veterinară.

În intervalul de raportare au fost confirmate patru focare de Pestă Porcină Africană (PPA). Un focar a fost depistat la porci domestici în satul Pîrlița, raionul Fălești, iar alte trei focare la mistreți au fost identificate în satul Bahmut, raionul Călărași, satul Copanca, raionul Căușeni, și satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă.

Totodată, ANSA a raportat trei focare de rabie la bovine, înregistrate în raionul Hîncești, localitățile Cărpineni și Fundul Galbnei, precum și în raionul Călărași, satul Temeleuți.

Un alt caz vizează gripa aviară, confirmată în fauna sălbatică, la lebede, în satul Brînzenii Noi, raionul Telenești. Autoritățile atrag atenția că prezența virusului în rândul păsărilor sălbatice sporește riscul de contaminare a păsărilor domestice.

În același timp, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță eradicarea cu succes a două focare de Pestă Porcină Africană, unul în comuna Grătiești, municipiul Chișinău, și altul în satul Cuconeștii Noi, raionul Edineț.

ANSA solicită crescătorilor de animale și păsări să respecte cu strictețe măsurile de biosecuritate, inclusiv menținerea păsărilor în spații închise, evitarea contactului cu fauna sălbatică, hrănirea în zone protejate și limitarea accesului persoanelor străine în gospodării. De asemenea, este interzis accesul păsărilor domestice, în special al rațelor și gâștelor, la luciuri de apă.

Autoritățile subliniază că orice caz de îmbolnăvire sau mortalitate la păsări ori animale trebuie raportat imediat medicului veterinar sau administrației publice locale.

Proprietarii ale căror păsări sau animale sunt nimicite pentru lichidarea focarelor de boală pot beneficia de despăgubiri din bugetul de stat, conform legislației. Compensațiile sunt acordate după evaluarea cazurilor și respectarea măsurilor sanitar-veterinare.

ANSA avertizează că gripa aviară se poate transmite și la om, motiv pentru care populația este îndemnată să respecte regulile de igienă, să procure produse de origine animală doar din unități autorizate și să evite comerțul stradal ilicit.

