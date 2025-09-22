Sistemul Informațional BQS reduce rândul și la vama Leușeni

De azi, 22 septembrie, toate camioanele care intenționează să iasă din Republica Moldova prin postul vamal Leușeni, urmează să se programeze în rândul electronic prin Sistemul Informațional BQS. Prevederea e valabilă atât pentru vehiculele încărcate cu marfă, cât și cele goale.



Transportatorii vor putea selecta din timp ora dorită pentru traversare, iar cu 30 de minute înainte de intervalul rezervat aceștia trebuie să se prezinte în parcarea special amenajată, aflată la 7 kilometri înainte de postul vamal Leușeni, pe partea stângă a traseului, locație semnalizată printr-un panou informativ.

Ulterior, după ce apare confirmarea pe ecran că mijlocul de transport poate continua deplasarea, camionul părăsește parcarea și se îndreaptă spre controlul vamal, fără a sta la rând, în condiții comode și sigure. Pe durata perioadei de pilotare, staționarea în parcarea dedicată nu va presupune costuri pentru transportatori.

La efectuarea rezervării, transportatorii pot selecta categoria corespunzătoare tipului de transport: fără marfă, cu marfă perisabilă, transport aparținând unui operator economic cu statut AEO sau transport de mărfuri generale. În baza acestor criterii, sistemul automatizat, fără intervenția factorului uman, repartizează camioanele în rândul electronic, ținând cont de timpul de traversare specific fiecărei categorii și de statutul transportatorului.

După confirmarea electronică, camionul va continua direct spre punctul de control, evitând cozile și reducând timpii de așteptare.

„Extinderea programării electronice la Leușeni reprezintă un pas important în modernizarea activității vamale. Sistemul aduce ordine, transparență și condiții egale pentru toți transportatorii, iar respectarea regulilor va asigura eficiența traversării frontierei”, a declarat Alexandru Iacub, directorul Serviciului Vamal.

Sistemul Informațional BQS a fost testat pentru prima dată la postul Costești, unde peste 4 200 de camioane au traversat frontiera prin rezervări online.

Prin implementarea acestui mecanism și la Leușeni, autoritățile mizează pe reducerea aglomerației și fluidizarea comerțului internațional.