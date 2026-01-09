Sistemul European de Intrare/Ieșire (EES) devine funcțional și la punctul de frontieră Lipcani-Rădăuți Prut

Începând cu 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene a fost extins și la punctul de trecere a frontierei Lipcani-Rădăuți Prut, facilitând controlul electronizat al persoanelor care intră și ies din UE prin această rută.

Această măsură se aplică cetățenilor din afara Uniunii Europene care efectuează șederi de scurtă durată (până la 90 de zile în 180 de zile) și presupune înregistrarea automată a datelor de intrare și ieșire, inclusiv informații alfanumerice și biometrice (imagine facială și amprente), înlocuind treptat ștampilarea manuală a pașapoartelor.

Pe parcursul perioadei de tranziție, estimată la aproximativ șase luni, pașapoartele vor continua să fie ștampilate manual, iar odată înregistrate datele la prima intrare, verificările ulterioare la frontieră vor fi automatizate, contribuind la reducerea timpului de așteptare.

EES funcționează deja în alte puncte importante ale frontierei cu România, precum Costești-Stînca, Giurgiulești-Galați și Cahul-Oancea, făcând parte dintr-un proces gradual de modernizare a controalelor la frontierele externe ale Uniunii.

Autoritățile de frontieră subliniază că extinderea sistemului vizează optimizarea fluxului de călători, sporirea securității și alinierea la standardele UE de gestionare a granițelor, fără a modifica regimul de circulație existent pentru călătorii legitimi.