Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene a devenit operațional la frontiera RM

Începând cu 2 martie 2026, la mai multe puncte de trecere a frontierei de stat dintre Republica Moldova și România, a devenit operațonal Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene .

Potrivit Poliției de Frontieră, EES este aplicat la următoarele puncte de trecere: Leușeni-Albița; Sculeni-Sculeni; Leova-Bumbăta; Giurgiulești-Galați, portuar și feroviar; Ungheni-Iași, feroviar.

Sistemul se aplică cetățenilor statelor care nu fac parte din Uniunea Europeană și care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul UE, de până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile.

La prima trecere a frontierei, în cadrul EES: este scanat documentul de călătorie; sunt colectate date biometrice; este creat un dosar electronic al călătorului.

Autoritățile reamintesc că Sistemul de Intrare/Ieșire este deja operațional la alte puncte de frontieră: Costești–Stînca, din 12 octombrie 2025; Giurgiulești-Galați, din 24 noiembrie 2025; Cahul-Oancea, din 24 noiembrie 2025; Lipcani-Rădăuți Prut, din 9 ianuarie 2026.

Sistemul de Intrare/Ieșire este un mecanism electronic al Uniunii Europene destinat înregistrării automate a intrărilor și ieșirilor cetățenilor din state terțe, în scopul consolidării securității frontierelor și monitorizării respectării duratei legale de ședere. Pentru informații suplimentare, Poliția de Frontieră recomandă consultarea platformei oficiale a Uniunii Europene dedicată EES.