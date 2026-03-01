Social

Sistemul de Intrare/Ieșire al UE se extinde la noi puncte de frontieră din 2 martie 2026

Începând cu 2 martie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene devine operațional la noi puncte de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și România, extinzând astfel monitorizarea digitală a intrărilor și ieșirilor cetățenilor din state terțe.

Noile puncte incluse sunt:

  • Leușeni-Albița;
  • Sculeni-Sculeni;
  • Leova-Bumbăta;
  • Giurgiulești-Galați, portuar și feroviar;
  • Ungheni-Iași, feroviar.

Sistemul EES se aplică cetățenilor din afara Uniunii Europene care călătoresc pentru șederi de scurtă durată, definite ca maximum 90 de zile într-un interval de 180 de zile. La fiecare intrare în România prin punctele unde sistemul este activ, autoritățile înregistrează automat data și locul trecerii frontierei, colectează date alfanumerice și biometrice, imagine facială și patru amprente digitale, și calculează durata legală a șederii.

Potrivit autorităților, la prima trecere după activarea sistemului sunt prelevate datele biometrice, iar la intrările ulterioare verificarea se face automat, ceea ce ar urma să reducă timpii de așteptare la frontieră și să eficientizeze controlul.

În prezent, EES funcționează deja la mai multe puncte de trecere, inclusiv:

–    PTF „Costești-Stînca”, din 12.10.2025;
–    PTF „Giurgiulești-Galați”, din 24.11.2025;
–    PTF „Cahul-Oancea”, din 24.11.2025;
–    PTF „Lipcani-Rădăuți Prut, din 09.01.2026.

Informații suplimentare pentru călători sunt disponibile pe platforma oficială a Uniunii Europene dedicată sistemului EES: https://travel-europe.europa.eu/en/ees 

