Sinopticienii avertizează: Fiți prudenți și eliberați canalele de scurgere pluvială

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de cod galben pentru ploi de lungă durată, valabilă în perioada 7–8 octombrie 2025, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Meteorologii anunță acumulări de apă de 15–49 l/m², iar izolat se pot atinge 50–90 l/m², cantități ce pot provoca inundații locale și scurgeri de noroi.

În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să dea dovadă de prudență și responsabilitate, respectând următoarele măsuri de siguranță:

În caz de ploi abundente, adăpostiți-vă într-o clădire sau într-un autovehicul amplasat departe de fire electrice și copaci care pot cădea.

Evitați să lăsați copiii nesupravegheați în apropierea zonelor cu risc de inundații.

Nu traversați strada prin fața sau spatele vehiculelor staționate, pentru a evita accidentele:

Nu parcați autovehiculele sub copaci sau în apropierea stâlpilor de electricitate.

Dacă vă aflați în locuință, închideți geamurile și ușile pentru a preveni pătrunderea apei și deconectați aparatele electrice.

Evitați deplasarea prin zonele inundate, chiar dacă apa pare puțin adâncă.

Conducătorii auto sunt rugați să reducă viteza, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să evite frânările bruște.

Gestionarii bazinelor acvatice sunt îndemnați să verifice starea digurilor și a sistemelor de evacuare a apei și să le monitorizeze periodic pe durata ploilor abundente, pentru a preveni revărsările.

Persoanele care locuiesc în zone de pantă sunt rugate să evite locurile cu risc de alunecare a terenului, să nu parcheze lângă cursuri de apă sau arbori înclinați și să nu se apropie de aceste zone pe timp de ploaie.

În caz de situații de urgență, oamenii sunt rugați să apeleze imediat Serviciul 112.

Echipele IGSU monitorizează situația pe întreg teritoriul țării 24/24, iar în caz de necesitate sunt pregătite să intervină pentru lichidarea situațiilor excepționale.