Și judecătorii pot fi aduși cu forța în instanță

Hotărârea permite percheziționarea și aducerea silită a ex-magistratului, vizat într-un dosar penal pentru corupere pasivă și trafic de influență. Faptele ar fi fost comise în perioada în care acesta exercita funcția de judecător.

Ședința s-a desfășurat cu ușile închise, iar decizia a fost adoptată cu unanimitate – 11 voturi „pentru”.

Consiliul a reiterat că foștii judecători pot fi trași la răspundere penală pentru acțiuni săvârșite cu rea-credință, chiar și după încheierea mandatului, cu respectarea strictă a limitelor impuse de lege privind imunitatea funcțională.

Hotărârea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în termen de 30 de zile