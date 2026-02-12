Și-a redobândit cetățenia, la 78 de ani. Vezi povestea Anei Mardari din Ohrincea

Bătrâna și fiica ei, Eudochia Străistari, au fost asistate juridic în acest parcurs de către Centrul de Justiție Socială „Echitate”. Maria Zugravu, președinta Centrului, a precizat că Ana Mardari a reușit să-și corecteze certificatele de stare civilă, care erau greșite, și deja având buletin de identitate, poate merge la medicul de familie să înceapă procedura pentru stabilirea unui grad de dizabilitate (pentru că între timp și-a pierdut vederile) sau pentru pensia de vârstă. Persoana va fi repusă și în alte drepturi, cum ar fi cele la asistență medicală și socială, drepturi electorale, va putea perfecta actele pe proprietăți, etc.