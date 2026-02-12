Est-CurierSocial

Și-a redobândit cetățenia, la 78 de ani. Vezi povestea Anei Mardari din Ohrincea

În ajunul aniversării a 78-a, Ana Mardari din Ohrincea, Criuleni, și-a redobândit cetățenia Republicii Moldova. Trecută print-un proces de divorț încă în perioada sovietică, femeia nu și-a mai făcut documente, din cauza unor erori în actele de identitate eliberate încă în perioada republicii sovietice.

La 10 februarie 2026, după luni de proceduri, Ana Mardari a intrat în posesia unui buletin de identitate provizoriu.

Bătrâna și fiica ei, Eudochia Străistari, au fost asistate juridic în acest parcurs de către Centrul de Justiție Socială „Echitate”. Maria Zugravu, președinta Centrului, a precizat că Ana Mardari a reușit să-și corecteze certificatele de stare civilă, care erau greșite, și deja având buletin de identitate, poate merge la medicul de familie să înceapă procedura pentru stabilirea unui grad de dizabilitate (pentru că între timp și-a pierdut vederile) sau pentru pensia de vârstă.  Persoana va fi repusă și în alte drepturi, cum ar fi cele la asistență medicală și socială, drepturi electorale, va putea perfecta actele pe proprietăți, etc. 

– A fost o muncă intensă cu apelări la ASP, adresări la Președinție, dar am urnit carul din loc. Mai avem încă vreo 30 de cazuri de acest fel, dar e important ca și cetățenii să fie mai responsabili când e vorba de documentarea personală – ne-a spus Maria Zugravu.

„Est-Curier” a documentat istoria sa în anul 2025: 

 

