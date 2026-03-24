SFS avertizează despre mesaje false legate de amenzi fiscale

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) avertizează contribuabilii cu privire la apariția unor mesaje false distribuite prin aplicații de mesagerie instant, precum Viber, Telegram și alte platforme similare. Potrivit instituției, aceste mesaje sunt transmise de persoane rău intenționate care se prezintă drept angajați ai SFS.

În conținutul acestor notificări, contribuabilii sunt informați în mod eronat că ar fi fost sancționați cu amenzi în valoare de 20 000 de lei, fiind invocate prevederi legale neclare. Totodată, destinatarii sunt invitați să se prezinte la adrese care nu aparțin niciunei subdiviziuni a Serviciului Fiscal de Stat. În unele cazuri, aceștia sunt avertizați că ar urma să primească acțiuni în instanță la domiciliu.

Reprezentanții SFS subliniază că aceste mesaje nu sunt emise de instituție, iar identitatea autorității fiscale este utilizată abuziv pentru a induce în eroare cetățenii.

În acest context, contribuabilii sunt îndemnați să ignore astfel de comunicări și să informeze imediat organele de drept, precum și Serviciul Fiscal de Stat sau alte instituții competente.

Instituția precizează că orice comunicare oficială privind obligațiile fiscale are un caracter formal și se realizează exclusiv prin canale oficiale. Pentru verificarea informațiilor, contribuabilii sunt încurajați să consulte pagina web oficială a autorității www.sfs.md, precum și conturile instituției de pe rețelele sociale.