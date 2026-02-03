SFS anunță controale operative în februarie: accent pe bonurile fiscale și proveniența mărfurilor

Serviciul Fiscal de Stat va desfășura, în luna februarie 2026, acțiuni de control fiscal prin metoda verificării operative, vizând în special prevenirea și combaterea neutilizării echipamentelor de casă și de control la decontările în numerar, precum și alte abateri de la legislația fiscală.

Potrivit instituției, verificările au drept scop consolidarea disciplinei fiscale și menținerea unui mediu concurențial echitabil. Inspectorii vor urmări, cu prioritate:

eliberarea bonurilor fiscale la plățile în numerar;

declararea corectă și integrală a veniturilor;

deținerea actelor ce confirmă proveniența legală a mărfurilor.

Controalele sunt inițiate în baza analizei riscurilor de neconformare fiscală și se desfășoară inopinat, direct la locul activității economice, cu focalizare pe domeniile cu risc sporit, inclusiv activitățile sezoniere.

În luna ianuarie, au fost efectuate aproximativ 448 de controale operative. În 289 de cazuri au fost constatate încălcări ale legislației, fiind aplicate sancțiuni fiscale în valoare de 983 de mii de lei și sancțiuni contravenționale de 338 de mii de lei.

Rezultate pe domenii de activitate:

Acțiunile au vizat în special monitorizarea respectării obligației de eliberare a bonurilor fiscale, declararea tuturor veniturilor și existența documentelor de proveniență pentru mărfurile comercializate.

SFS îndeamnă agenții economici să respecte normele fiscale și să desfășoare activitatea în mod transparent: