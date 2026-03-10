Sfârșit tragic pentru un copil de 5 ani, după un incendiu izbucnit într-un șopron

Un copil în vârstă de 5 ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din satul Răspopeni, raionul Șoldănești. Tragedia s-a produs în după-amiaza zilei de 10 martie 2026.

Potrivit informațiilor oferite de salvatori, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:07. La fața locului au intervenit pompierii și salvatorii, după ce flăcările au cuprins un șopron cu suprafața de aproximativ 4 metri pătrați, în care erau depozitate paie.

Ajunși la locul incendiului, pompierii au depistat în interiorul construcției corpul neînsuflețit al copilului.

Conform datelor preliminare, înainte de izbucnirea incendiului, în șopron au fost observați doi copii care se jucau. Unul dintre ei, în vârstă de 11 ani, a reușit să iasă la timp din construcție, în timp ce copilul mai mic a rămas blocat în interior.

Incendiul a fost stins de către localnici înainte de sosirea echipajului de intervenție. Circumstanțele și cauza exactă a producerii incendiului urmează să fie stabilite de organele competente.

Pompierii îndeamnă cetățenii să evite aprinderea vegetației uscate. În cazul apariției unor situații de risc sau dacă este observat un incendiu, cetățenii sunt îndemnați să apeleze de urgență Serviciul 112.