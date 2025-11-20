Șezătoare cu dublu folos – pentru sănătate trupească și sufletească (foto)

Galeria „Casa Mare” de la Centrul de cultură și tineret „G. Sîrbu! Din Criuleni a găzduit o șezătoare la care nu doar s-a cântat, s-au spus glume și întâmplări, dar mai ales s-a vorbit și despre sănătate și prevenție.

Inițiatoarele acesteia, Tatiana Cazacu, președinta filialei din Criuleni a Societății „Crucea Roșie”, și Aurelia Rotaru, directoarea instituției, au invitat un grup de criuleneni și criulenence la câteva ore de activitate cu mâinile, timp în care urechile sunt libere să asculte informații utile, limba este dezlegată la întrebări, iar sufletul se bucură de comunicare.

În timp ce gazdele au pregătit câte un ceai, o cafea sau un măr, croșete și andrele, ață pentru lucrul manual, Tatiana Cazacu și-a instalat proiectorul și laptopul și le-a vorbit detaliat celor cu mâinile ocupate cu munca despre semnele accidentului cerebral vascular (AVC), le-a explicat cum se anunță corect echipa de la 112 când este solicitată la un pacient cu semne de AVC, ca aceștia din urmă să folosească eficient și rapid fereastra de 4 ore, care îi dă suferindului șansa la recuperare. Participantele și participanții la șezătoare au aflat care este mecanismul de acțiune a tensiunii arteriale asupra vaselor sangvine, care este rostul băutului suficient de apă, ce sunt bolile cu predispunere ereditară și cum se gestionează acestea, de ce o pastilă face minuni în unele organisme și nu le ajută pe altele și de ce medicul este acela care dă recomandări, nu internetul și nici vecina. O altă temă dezbătută amănunțit a fost infarctul miocardic – de la cauze la simptome, de la semne la primul ajutor. Despre aceasta chiar și un filmuleț le-a demonstrat. Și un aparat de măsurat tensiunea și-a găsit întrebuințarea și cei care au avut nevoie și-au măsurat valorile. Cât despre rețetele de pe internet, dna Cazacu a recomandat să fim foarte prudenți la ce vedem și citim acolo, pentru că internetul nu este o sursă sigură de informații, despre care nu știm dacă sunt bazate pe studii medicale, de aceea mai bine să nu riscăm cu „rețete-minune”, dar să mergem regulat la medicul de familie sau la medicul specialist.

„Prea suntem grăbiți, prea mult ne lipsește socializarea, prea mult timp ne fură telefoanele, de aceea am zis că e cazul să vă adunăm aici și să mai comunicăm. Am observat că lumea e dornică de comunicare. Am sperat că vă vom demonstra azi și stativele instalate pentru țesut, dar doamna care a promis să o facă împlinește azi o aniversare frumoasă și n-a putut veni. Dar ne mai adunăm cu altă ocazie” – spunea Aurelia Rotaru, directoarea instituției.

Cântecele care au răsunat între intervențiile asistentei medicale au fost ca un leac pentru suflet, la fel ca și fundalul muzical asigurat de acordeonistul Simion Lupan și vioristul Ștefan Gaz.

„Dacă am convins cel puțin o persoană să meargă la un consult medical, cred că a fost o activitate reușită. Rostul șezătorilor de altă dată era să le ofere oamenilor hrană spirituală, care, la fel, face bine organismului, oferă liniște sufletului și relaxare. Eu am rămas surprinsă de frumusețea cântecelor pe care le-am auzit. Nu știam cât de frumos cântă preotul Vasile Pistrui, pentru că nu prea merg pe la concerte. La cât de obosită eram, pentru că am multe activități, am primit o adevărată plăcere de la această activitate” – a spus ulterior Tatiana Cazacu pentru „Est-Curier”.

Apropo, galeria „Casa Mare” își propune să adune doritorii de șezători în fiecare ultima joi a lunii, a anunțat Elena Frumosu, șefa secției cultură și turism, care la fel s-a aflat printre participanți.