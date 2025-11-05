Serviciul Vamal are director nou

Finanțe

Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 5 noiembrie 2025, numirea lui Radu Vrabie în funcția de director al Serviciului Vamal, instituție subordonată Ministerului Finanțelor. Decizia intră în vigoare începând cu 7 noiembrie 2025, comunică Ministerul Finanțelor.

Radu Vrabie. Foto: mf.gov.md

Potrivit prezentării făcute în ședința Executivului, ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a subliniat că Radu Vrabie are peste 20 de ani de experiență în management și proiecte de dezvoltare internațională. De-a lungul carierei, acesta a ocupat funcții de conducere în mediul privat, iar în ultimii șase ani a coordonat echipe care au sprijinit modernizarea și dezvoltarea instituțională a Serviciului Vamal.

În aceeași ședință, Guvernul a luat act de demisia lui Alexandru Iacub din funcția de director al Serviciului Vamal, cu efect de la 5 noiembrie 2025. Ministrul Finanțelor i-a mulțumit pentru activitate, evidențiind progresele instituției din timpul mandatului său, inclusiv implementarea sistemului computerizat de tranzit NCTS, crucial pentru integrarea în spațiul vamal european, precum și consolidarea acțiunilor de combatere a fraudei și contrabandei.

Noua conducere urmează să continue proiectele de digitalizare și creștere a integrității operațiunilor vamale, cu accent pe facilitarea comerțului și alinierea la standardele europene.

