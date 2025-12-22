Serviciul Vamal a colectat peste 976 milioane de lei într-o singură săptămână

Serviciul Vamal anunță încasări de peste 976,1 milioane de lei la bugetul de stat în perioada 15-21 decembrie 2025, depășind cu 2,8% cifra de control stabilită pentru intervalul de raportare.

Potrivit datelor oficiale, de la începutul anului curent, veniturile administrate de Serviciul Vamal au ajuns la aproximativ 39,9 miliarde de lei, ceea ce corespunde unei realizări de 100% a planului anual.

În aceeași perioadă de referință, încasările provenite din vămuirea bunurilor introduse de persoanele fizice peste plafonul neimpozabil au constituit circa 39,4 milioane de lei, reprezentând aproximativ 4% din totalul sumelor colectate.

Activitatea operațională a fost una intensă: au fost perfectate 14.126 de declarații vamale, iar fluxul de transport la frontieră a însumat 79.520 de traversări. Cele mai aglomerate puncte vamale au fost Leușeni și Sculeni, cu 17.853, respectiv 14.799 de traversări înregistrate.

Sumele colectate sunt direcționate integral către bugetul de stat și sunt utilizate pentru finanțarea cheltuielilor publice, inclusiv salarii, proiecte de infrastructură și programe sociale.