Serviciul 112 este pregătit pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025

Cetățenii pot semnala situații precum cele de mai jos, dar și alte incidente electorale:
• împiedicarea exercitării libere a dreptului de vot sau a activității organelor electorale;
• deteriorarea intenționată a materialelor electorale ori a buletinelor de vot;
• fotografierea sau filmarea buletinului de vot completat;
• scoaterea neautorizată a buletinului din secția de votare;
• transportarea organizată a alegătorilor în scopul influențării votului;
• agitație electorală în perioada interzisă (ziua votării sau ziua precedentă);
• vot multiplu sau utilizarea unor acte de identitate false;
• nerespectarea dispozițiilor biroului electoral privind ordinea în secția de votare.
Prin participarea la vot, fiecare cetățean contribuie la consolidarea democrației și la un proces electoral transparent și sigur.
Amenda pentru vânzarea sau cumpărarea votului poate ajunge la 37.500 lei.