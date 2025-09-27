Serviciul 112 este pregătit pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025

• vot multiplu sau utilizarea unor acte de identitate false;

• scoaterea neautorizată a buletinului din secția de votare;

• fotografierea sau filmarea buletinului de vot completat;

• deteriorarea intenționată a materialelor electorale ori a buletinelor de vot;

• împiedicarea exercitării libere a dreptului de vot sau a activității organelor electorale;

Prin participarea la vot, fiecare cetățean contribuie la consolidarea democrației și la un proces electoral transparent și sigur.