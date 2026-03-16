Serviciile de imagistică satelitară EMSA au fost activate pentru salvarea Nistrului

Comisia Europeană, împreună cu statele membre, este pregătită să ofere asistență prin Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, a declarat Comisarul european pentru extindere și politica de vecinătate, Marta Kos.

16 martie 2026
Filtre pe Nistru în preajma s. Onițcani. Foto: Ion Guzun, Inspector de mediu

Ca răspuns la solicitarea autorităților de la Chișinău de a fi ajutați prin intermediul a Mecanismului de Protecție Civilă al UE, Centrul de Coordonare a Răspunsului la Urgențe al Uniunii Europene (ERCC) a activat serviciile de imagistică satelitară EMSA. 

Serviciile de imagistică satelitară ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) vor furniza primele imagini care vor ajuta autoritățile să identifice și să urmărească răspândirea poluanților în apă. Tehnologia utilizează imagini radar și optice obținute de sateliți de observare a Pământului, care sunt transmise către stații terestre, procesate și analizate, iar rezultatele sunt corelate cu date despre traficul navelor și alte informații maritime.

ERCC gestionează Mecanismul de protecție civilă al UE și coordonează sprijinul acordat statelor afectate de dezastre. În 2025, mecanismul a fost activat de 64 de ori, pentru a răspunde situaților generate de războiul din Ucraina, conflictul din Orientul Mijlociu, incendiile de vegetație din Europa și furtunile din Irlanda, Cuba, Jamaica, Sri Lanka și Vietnam.

Amintim că România a fost prima țară care a răspuns activ solicitării de ajutor din partea Republicii Moldova în vederea eliminării consecințelor crizei ecologice de pe Nistru. Asistența oferită a inclus 200 de metri de pânză de sac (hessian); 600 kg de material absorbant; 2.000 de metri de role absorbante; 30 de capcane pentru produse petroliere; 112 metri de bariere absorbante.

Primăria Municipiului Iași a decis să ajute municipiul Bălți. Un convoi umanitar de autocisterne cu apă potabilă s-a îndreptat spre Bălți.

Amintim că râul Nistru a fost contaminat de o deversare de petrol în urma unui atac cu rachete efectuat de Rusia în noaptea de 7 martie asupra Centralei Hidroelectrice Novodnistrovska din Regiunea Cernăuți a Ucrainei.

Guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă de mediu pentru 15 zile pe bazunul r. Nistru. Locuitorii din Soroca, Bălți, Florești și Sîngerei au rămas fără apă potabilă din această cauză.

Apropo, Asociația Promo-LEX a depus luni, 16 martie, un denunț penal la Procuratura Generală a Republicii Moldova în legătură cu contaminarea masivă a Nistrului.

