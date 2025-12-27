Social

Servicii sistate pentru cetățenii străini la ASP

27 decembrie 2025
14 1 minut pentru citire
În perioada 29-31 decembrie 2025 ghișeele de documentare a străinilor ale Inspectoratului General pentru Migrație vor sista recepționarea cererilor pentru permisele de ședere ale cetățenilor străini, precum și a cererilor pentru buletinele de identitate destinate apatrizilor, refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară, comunică ASP.

Modificarea procedurilor aferente eliberării actelor de identitate pentru cetățenii străini are loc în contextul introducerii noului model de act de identitate din sistemul național de pașapoarte al Republicii Moldova, Cartea de rezidență, care va fi pusă în circulație începând cu anul 2026.

În perioada 1-15 ianuarie2026 se suspendă recepționarea cererilor pentru eliberarea cărții de rezidență în termene restrânse („În ziua adresării”, „1 zi lucrătoare”, „5 zile lucrătoare”).

Totodată, termenul de eliberare a cărții de rezidență pentru cetățenii străini cu drept de ședere provizorie în scop de muncă va fi extins până la 14 zile calendaristice.

