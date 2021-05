Şerveţelele umede şi alte gunoaie au cauzat blocarea ţevilor de canalizare în or. Criuleni

Şaisperezece mii de lei va trebui să achite unei firme specializate gospodăria comunală din or. Criuleni, ÎM „Comunservice”, pentru procedura de curăţire a unei porţiuni de sistem de canalizare. Vorba e că întreprinderea s-a pomenit, înainte de Paşte, cu apeluriile mai multor orăşeni despre blocarea fântânilor de canalizare din preajma blocurilor supraetajate. Lucrările nu au putut fi realizate cu propriile puteri, afirmă directoarea întreprinderii.

„Am solicitat un serviciu specializat de desfundare a ţevilor care a reuşit să curăţe 250 m de ţeavă de canalizare. Am fost şocaţi să descoperim în ele mai mult de 10 gheme formate, în special, din şerveţele umede de unică folosinţă şi hârtie igienică, or, nu toate felurile de hârtie igienică se descompun în apă. Bătaie de cap de dau şi resturile alimentare aruncare în budă, care odată ce nimeresc în ţevi, se coagulează în pietre din grăsimi. Apelul nostru către cetăţeni este să NU arunce în canalizare aceste şerveţele, care nu sunt biodegradabile, să nu arunce resturi de mâncare, şi să-şi găsească loc în veceuri pentru coşuri în care să pună hârtia igienică folosită. Ba chiar am aflat că unele familii, izolate în carantină din cauza că erau afectaţi de covid, au aruncat în canalizare tot gunoiul avut în casă, din motiv că nu li s-ar fi permis să iasă afară. Facem apel către orăşeni să fie mai responsabili faţă de acest serviciu, or, tot banii consumatorilor se cheltuie pentru remedierea acestor neplăceri” – a spus Olga Ohinţeva, şefa ÎM „Comunservice”, solicitată de „Est-Curier”.

Obiectele din imagine au fost extrase din ţevile de canalizare orăşenească:

Pagina web a Comisiei Europene ne informează, că la 24 octombrie 2018 Parlamentul European a votat interzicerea a 10 cele mai nocive obiecte de unică folosinţă care poluează mediul şi care se regăsesc din abundenţă în apele mărilor şi oceanelor.

Directivei se concentrează pe articole din plastic de unică folosință întâlnite cel mai frecvent pe plajele europene. Acestea reprezintă 86 % din toate articolele din plastic de unică folosință de pe plaje și aproximativ o jumătate din toate deșeurile marine din plastic. Directiva include o interzicere a articolelor din plastic cum sunt paiele, bețișoarele de vată făcute din plastic, farfuriile și tacâmurile din plastic, lingurițele din plastic pentru cafea și bețele din plastic pentru baloane. În centrul atenției se află și responsabilitatea extinsă a producătorilor. Potrivit propunerilor, sistemele existente vor trebui să contribuie la finanțarea curățării deșeurilor. Şerveţelele umede, produsele din tutun cu filtru, baloanele se regăsesc în şirul celor pentru care producătorii ar trebuie să propună alternative.