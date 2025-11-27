„Sheriff” își recuperează banii din Letonia

Curtea de Apel din Riga a decis să returneze cele 80 de milioane de euro, blocați în 2020 în banca ABLV, structurilor asociate cu proprietarii companiei „Sheriff”, transmite postul leton TV3.

În 2020, Poliția din Letonia a înghețat 80 de milioane de euro aflați la ABLV Bank, bani care aparțineau persoanelor legate de corporația „Sheriff”, cea mai puternică structură economică din regiunea separatistă Transnistria, controlată de Rusia. Compania, condusă de oligarhul Viktor Gușan, fost ofițer KGB, controlează aproximativ 60% din economia regiunii și este asociată cu activități de contrabandă și tranzacții financiare opace.

După ani de investigații, anchetatorii letoni au concluzionat că fondurile aveau indicii clare de proveniență ilegală, însă nu au reușit să probeze infracțiunea principală. În 2023, instanța pentru cauze economice a decis că dovezile sunt insuficiente și a refuzat confiscarea sumei. În septembrie 2024, Curtea de Apel a menținut în vigoare hotărârea, iar banii vor fi fost returnați oligarhului din Transnistria.

Președintele instanței economice , Miķelis Zumbergs, a explicat criteriile stricte:

„Dacă nu există dovezi convingătoare ale infracțiunii principale, nu este suficient să aduni o grămadă de tipologii. Trebuie construit un tablou clar, în care să nu existe altă explicație posibilă decât că banii sunt de origine ilegală. Pe de o parte, protejăm societatea de riscul banilor negri, ca în cazul ABLV, iar pe de altă parte trebuie să nu încălcăm disproporționat drepturile unui antreprenor care încearcă să supraviețuiască în competiție.”

Cazul ridică întrebări despre practica neuniformă a instanțelor în dosarele de spălare de bani, în contextul în care Letonia a confiscat deja o treime din activele suspecte descoperite în ABLV Bank, însă asupra altor circa 700 de milioane de euro nu există încă o decizie finală. Autoritățile recunosc că schemele financiare devin tot mai complexe, în timp ce exigențele instanțelor cresc.