Sergiu Russu a auzit propunerea de promovare a evaluării externe

Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea integrității financiare și etice a domnului Sergiu Russu, adjunct al procurorului general, și a stabilit că acesta corespunde criteriilor legale prevăzute de Legea nr. 252/2023.

Pe baza rezultatelor, Comisia a emis Raportul de evaluare cu propunerea de promovare a evaluării externe.

http://bit.ly/4kU0ofQ . Procesul de evaluare a implicat o analiză amănunțită a declarației de avere și interese personale pentru ultimii 5 ani, precum și a altor informații relevante privind integritatea etică și financiară a subiectului. De-a lungul evaluării, Comisia a solicitat ample clarificări prin patru runde de întrebări scrise. Pe 22 iulie 2025, domnul Russu a participat la audierea publică, unde a răspuns în direct la întrebările Comisiei. Înregistrarea audierii este disponibilă pe platforma online a Comisiei:

Raportul de evaluare a fost transmis astăzi atât subiectului evaluării, cât și Consiliului Superior al Procurorilor, care urmează să decidă în termen de 30 de zile dacă acceptă propunerea Comisiei.