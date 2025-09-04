Est-CurierPolitic

Sergiu Russu a auzit propunerea de promovare a evaluării externe

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 4 septembrie 2025
1 1 minut pentru citire
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea integrității financiare și etice a domnului Sergiu Russu, adjunct al procurorului general, și a stabilit că acesta corespunde criteriilor legale prevăzute de Legea nr. 252/2023.
Pe baza rezultatelor, Comisia a emis Raportul de evaluare cu propunerea de promovare a evaluării externe.
Procesul de evaluare a implicat o analiză amănunțită a declarației de avere și interese personale pentru ultimii 5 ani, precum și a altor informații relevante privind integritatea etică și financiară a subiectului. De-a lungul evaluării, Comisia a solicitat ample clarificări prin patru runde de întrebări scrise. Pe 22 iulie 2025, domnul Russu a participat la audierea publică, unde a răspuns în direct la întrebările Comisiei. Înregistrarea audierii este disponibilă pe platforma online a Comisiei: http://bit.ly/4kU0ofQ.
Raportul de evaluare a fost transmis astăzi atât subiectului evaluării, cât și Consiliului Superior al Procurorilor, care urmează să decidă în termen de 30 de zile dacă acceptă propunerea Comisiei.
Apropo, Sergiu Russu a activat și în cadrul Procuraturii Dubăsari, fiind numit în august 2009 procuror adjunct. Din aprilie 2015 până în 2017 a exercitat funcția de  procuror șef al procuraturii Dubăsari.
Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 4 septembrie 2025
1 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Natalia Golban este noua directoare a Școlii Profesionale Criuleni

4 septembrie 2025

Drumuri, spitale și școli europene în Moldova – investiții care schimbă viața oamenilor (P.)

4 septembrie 2025

De la Recean la Dodon și Ceban: ce dezvăluie primele profiluri din campania „Pentru un Parlament Curat 2025’”

3 septembrie 2025

„Pentru un Parlament Curat 2025” – profiluri de integritate ale candidaților la funcția de deputat în parlament

3 septembrie 2025
Back to top button