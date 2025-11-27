Politic

Șefa statului a semnat două decrete, prin care șapte persoane au fost lipsite de cetățenie(doc)

Președinta Maia Sandu a semnat joi, 27 noiembrie, decrete prin care a retras cetățenia Republicii Moldova pentru cinci bărbați originari din regiunea transnistreană, despre care se afirmă că sunt înrolați în Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR), staționat în stânga Nistrului.

Potrivit sursei, decretele îi vizează pe Oleg Boț, Vladimir Coblai, Pavel Morozov, Vladimir Osipenco și Maxim Vasilatii, iar actele au intrat în vigoare la data semnării.

Purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov, a declarat că măsura a fost aplicată deoarece persoanele vizate sunt înrolate în trupele ruse dislocate ilegal în regiunea transnistreană.

În aceeași zi, Maia Sandu a semnat și un decret separat privind retragerea cetățeniei pentru încă doi bărbați, Igor Frolov și Davor Trajkovic, pe motiv că ar fi dobândit-o fraudulos. Nu este prima decizie de acest fel, un caz similar a avut loc în iulie 2025.

