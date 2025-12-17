Fii cu ochii pe autorități!

Șef nou la Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Guvernul a aprobat astăzi, 17 decembrie 2025, numirea directorului Agenției de Mediu, dlui Dorin Poverjuc în funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului.
Dorin Poverjuc, care anterior a activat și în cadrul Agenției „Moldsilva” are misiunea de a consolida capacitatea de control a instituției și de a asigura implementarea reformei propuse în domeniul protecției mediului.
Numirea  respectivă nu prevede organizare de concurs pentru această funcție, deoarece e o funcție cu demnitate publică și conform Legii 199 privind funcțiile de demnitate publică, acestea se ocupă,  din aprilie 2024, prin numire directă.
Fostul șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, a fost ales prin concurs în 2021, dar în noiembrie 2025 a aflat că nu se mai regășește în noua garnitură de funcționari.
