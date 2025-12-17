Șef nou la Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Fostul șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, a fost ales prin concurs în 2021, dar în noiembrie 2025 a aflat că nu se mai regășește în noua garnitură de funcționari.

Numirea respectivă nu prevede organizare de concurs pentru această funcție, deoarece e o funcție cu demnitate publică și conform Legii 199 privind funcțiile de demnitate publică, acestea se ocupă, din aprilie 2024, prin numire directă.

