Ședința Parlamentului din 19 februarie. Inițiativele opoziției și o moțiune de cenzură

În debutul ședinței Parlamentului din 19 februarie 2026, mai multe inițiative ale deputaților din opoziție au fost puse la vot în vederea completării ordinii de zi, dar de fiecare dată numărul de voturi n-a fost suficient pentru a fi puse în discuție.

Printre acestea au fost propunerea vicepreședintelui Parlamentului, Vlad Batrâncea, deputat PSRM, de a fi chemat la raport Prim-ministrul Alexandru Munteanu. Discuțiile, conform propunerii deputatului Batrâncea, ar urma să clarifice planurile Guvernului vizavi de reforma administrativă. A doua propunere a lui Batrâncea a fost despre audierea în Parlament a ministrului Dezvoltării Economice, care să explice ce se întâmplă cu piața imobiliară și de ce prețurile sunt „speculative”. Batrâncea a vociferat și niște cifre: numărul tranzacțiilor imobiliare a scăzut de la 24 de mii la 6 mii, ceea ce, în opinia deputatului, influențează capacitatea locuitorilor de a accesa o locuință și ar favoriza exodulul populației, care caută să procure o locuință mai ieftină în alte țări. În replică, deputatul Radu Marian (PAS), președintele comisiei buget și finanțe, a spus că se lucrează la un program prin care să fie încurajată apariția mai multor oferte de locuințe în jurul Chișinăului, că s-a discutat cu dezvoltatorii imobiliari, cu instituțiile statului, că se lucrează la un proiect de lege cu privire la activitatea agenților imobiliari. În același timp, Marian a spus că în Consiliul Municipal Chișinău este la moment blocată construcția a cca 40 mii de apartamente, că este o problemă complexă, iar la comisia economie vor mai avea loc consultări și va da mai multe detalii când lucrurile se vor mai clarifica. Ambele propuneri ale lui Batrâncea n-au acumulat majoritate de voturi.

Grigore Novac, fracțiunea PSRM, a propus discutarea stării drumurilor din țară, care în viziunea deputatului, au devenit pericol public, o adevărată provocare pentru participanții la traficul rutier. În acest context a propus audierea în Parlament al Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, și a lui Ștefan Popa, șeful interimar al AND, care să explice ce măsuri se întreprind, cum au fost cheltuiți banii publici, și ce contribuție poate aduce legislativul, ca să fie ajutați, cine să fie tras la răspundere, ca să fie eliminat pericolul din traficul rutier. Nici propunerea sa n-a înturnit majoritatea, ci doar 41 de voturi.

Deputatul Vladimir Odnostalco (PSRM) a propus ca odată cu audierea ministrei Afacerilor Interne Danielei Misail-Nichitin, care este anunțată pe data de 26 februarie, cu privire la traficul de droguri, să fie invitați și reprezentanții Ministerului Sănătății, ai Dispensarului Narcologic, ai CNAM, pentru a explica mai bine nu doar cum luptă MAI cu traficul de droguri, dar și ce acțiuni întreprind cele trei instituții în vederea profilaxiei consumului de droguri și reintegrării în societate a persoanelor care au format dependență de droguri.

Deputatul Adrian Belîi (fracțiunea PAS), președintele comisiei permanente pentru protecție socială, sănătate și familie, confirmă că problema drogurilor este un stringentă, din acest motiv se află în atenția sporită a Parlamentului, dovadă fiind și audierea ministrei de interne, de săptămâna viitoare, dar menționează că R. Moldova avansează în domeniul elaborării unei noi strategii naționale în domeniul drogurilor și adicțiilor 2026-2032, elaborat cu sprijinul Comisiei Europene, iar documentul este elaborat împreună cu Ministerul de Interne și cel al Sănătății. Belîi a precizat că întrebările propuse de Odnostalco pot fi puse în discuție săptămâna viitoare, când comisia parlamentară va vizita Ministerul Sănătății. Inițiativa n-a intrunit decât 43 de voturi, respectiv, nu și o majoritate.

În același debut al ședinței, deputatul Ion Chicu, fracțiunea „Alternativa”, a înmânat președintelui Parlamentului moțiunea simplă, semnată de 42 de deputați din opoziție, pe subiectul politicilor Ministerului Apărării în domeniul apărării naționale și asigurării securității integrității fizice a militarilor Armatei Naționale. Ion Chicu a explicat moțiunea prin starea de lucruri din armată, decesele în rândul militarilor Armatei Naționale, despre care a spus că au fost cel puțin 7 în ultimele 21 de luni, pe parcursul mandatului actualului ministru al Apărării, incluisv două cazuri letale în 2026. Ion Chicu și semnatarii moțiunii solicită răspunsuri cu privire la aceste incidente, pe care le-a catalogat drept „grave și tragice”, precum și cazuri de maltratare fizică, relații nestatutare între militari, explicații privind dotările armatei, gestionarea patrimoniului Ministerului Apărării, etc.

Biroul Permanent urmează să examineze moțiunea și să anunțe când va fi aceasta discutată în plen.