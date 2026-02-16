Secția de copii a spitalului din Nisporeni a fost temporar închisă

Ministerul Sănătății a intervenit după ce în spațiul public a ajuns un videoclip publicat de o mamă în care arăta condițiile din secția de copii a spitalului din Nisporeni. Femeia acuza instituția de condiții insalubre, cu gândaci și mizerie.
Administrația IMSP Spitalul Raional Nisporeni a venit cu o reacție referitoare la condițiile de spitalizare, exprimând regretul pentru disconfortul semnalat și pentru situația creată.
Pe pagina instituției administrația venea și cu următoarea explicație pe margina stării de lucruri mediatizate:
„• Secția vizată a fost utilizată anterior, timp de aproximativ un an, pentru spitalizarea pacienților vârstnici, în contextul necesităților medicale generate de efectuarea reparației capitale a Secției Geriatrie.
• Imediat după transferul pacienților vârstnici în Secția Geriatrie nou reparată, administrația a planificat efectuarea reparației curente a secției vizate.
• Având în vedere fluxul sporit de pacienți pediatrici în Secția Pediatrie, s-a decis dislocarea unui număr suplimentar de paturi în alte două saloane.
• Menționăm că zilnic se efectuează lucrări de curățenie și dezinfecție, conform normelor sanitare.
În pofida dificultăților existente, depunem eforturi constante pentru menținerea siguranței pacienților și îmbunătățirea condițiilor de spitalizare. Totodată, menționăm că nu este posibilă realizarea simultană a lucrărilor de reparație în toate secțiile și nici achiziționarea, într-o singură etapă, a mobilierului pentru întregul spital. Modernizarea se realizează etapizat, în funcție de priorități și resursele disponibile.
Pentru anul 2026 sunt planificate reparații curente în blocul Pediatrie și Boli Infecțioase.
Ne cerem scuze pacienților și părinților pentru neplăcerile create și îi asigurăm că tratăm cu maximă responsabilitate fiecare sesizare.
Suntem deschiși dialogului și încurajăm adresarea directă către administrația spitalului pentru soluționarea promptă a oricăror probleme.
Considerăm regretabilă mediatizarea unilaterală a situației, fără o informare prealabilă a administrației, fapt care poate crea percepții eronate și poate afecta nejustificat imaginea personalului medical, care își desfășoară activitatea cu profesionalism și dedicare.”
Controlul efectuat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate, la solicitarea Ministerului Sănătății, a confirmat existența unor nereguli privind respectarea normelor sanitaro-igienice, precum și organizarea proceselor interne.
În rezultat activitatea secției vizate în imaginile apărute în spațiul public a fost sistată temporar, până la remedierea integrală a deficiențelor și asigurarea unor condiții conforme pentru pacienți.
Au fost dispuse o serie de recomandări privind remedierea urgentă a problemelor legate de infrastructură, instalații, gestionarea deșeurilor medicale, respectarea regimului sanitaro-antiepidemic și organizarea corectă a documentației obligatorii, comunică ministrul sănătății Emil Ceban.
– Directoarea spitalului a fost eliberată din funcție în baza cererii de demisie, iar interimatul va fi asigurat până la desemnarea unui nou manager.
În 2026 sunt planificate investiții de aproape 9 milioane de lei din bugetul de stat.
Investițiile sunt indispensabile, însă ele nu pot substitui responsabilitatea managerială. Siguranța pacienților și a personalului medical trebuie să fie prioritatea de bază a fiecărui manager.
Îmi propun să ajung în cât mai multe instituții medicale din țară pentru a evalua direct condițiile. Acolo unde vor fi identificate probleme similare, deciziile vor fi ferme.
Sistemul de sănătate are nevoie de investiții, dar și de disciplină managerială. Fără acestea două, nu putem vorbi despre standarde europene și încrederea pacienților, declară ministrul sănătății, Emil Ceban.