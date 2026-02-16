Secția de copii a spitalului din Nisporeni a fost temporar închisă

Ministerul Sănătății a intervenit după ce în spațiul public a ajuns un videoclip publicat de o mamă în care arăta condițiile din secția de copii a spitalului din Nisporeni. Femeia acuza instituția de condiții insalubre, cu gândaci și mizerie.

Administrația IMSP Spitalul Raional Nisporeni a venit cu o reacție referitoare la condițiile de spitalizare, exprimând regretul pentru disconfortul semnalat și pentru situația creată.

Pe pagina instituției administrația venea și cu următoarea explicație pe margina stării de lucruri mediatizate:

„• Secția vizată a fost utilizată anterior, timp de aproximativ un an, pentru spitalizarea pacienților vârstnici, în contextul necesităților medicale generate de efectuarea reparației capitale a Secției Geriatrie.

• Imediat după transferul pacienților vârstnici în Secția Geriatrie nou reparată, administrația a planificat efectuarea reparației curente a secției vizate.

• Având în vedere fluxul sporit de pacienți pediatrici în Secția Pediatrie, s-a decis dislocarea unui număr suplimentar de paturi în alte două saloane.

• Menționăm că zilnic se efectuează lucrări de curățenie și dezinfecție, conform normelor sanitare.

În pofida dificultăților existente, depunem eforturi constante pentru menținerea siguranței pacienților și îmbunătățirea condițiilor de spitalizare. Totodată, menționăm că nu este posibilă realizarea simultană a lucrărilor de reparație în toate secțiile și nici achiziționarea, într-o singură etapă, a mobilierului pentru întregul spital. Modernizarea se realizează etapizat, în funcție de priorități și resursele disponibile.

Pentru anul 2026 sunt planificate reparații curente în blocul Pediatrie și Boli Infecțioase.

Ne cerem scuze pacienților și părinților pentru neplăcerile create și îi asigurăm că tratăm cu maximă responsabilitate fiecare sesizare.

Suntem deschiși dialogului și încurajăm adresarea directă către administrația spitalului pentru soluționarea promptă a oricăror probleme.