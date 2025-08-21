Ecologic

Secretele și necazul celui mai mare lac din Republica Moldova

Ediția curentă a festivalului BelEUFest a fost un prilej pentru un grup de jurnaliști  invitați de  Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic să descopere s. Văleni, r. Cahul și splendoarea Lacului Beleu,care face parte din rezervația biosferei „Prutul de Jos”, inclusă în Rețeaua Mondială UNESCO a Rezervațiilor Biosferei. 

Ghizii Dunării Livia Guțu și Natalia Covali au povestit cu lux de amănunte despre aceste locuri deosebite. 

De la ele am aflat că râul Prutul, conform legendei, poartă numele țăranului care a plâns necontenit după ce fiica de împărat, pe care o iubea s-a aruncat de pe stâncile Hoverlei, din cauza interdicției părinților de a fi împreună cu el.

Lacul Beleu  este o împărăție a plantelor, păsărilor și peștilor demnă de admirație, dar și de protecția omului. Amplasat în preajma satelor Slobozia Mare şi Văleni  lacul e un colţ de rai pentru păsări de baltă, peşti, animale şi plante, o bună parte dintre care sunt incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova.

Ocupă 628 ha sau 1/3 din suprafaţa rezervaţiei Prutul de Jos. Acesta este un relict al Dunării şi are o vechime de peste 5-6 mii de ani. Adâncimea lui variază între 0,5 – 2 m, lungimea – 5 km, lăţimea – 2 km.

Lacul este un loc de popas pentru multe păsări migratoare de apă şi de baltă. Fauna lacului este reprezentată de circa 198 specii de animale și 140 specii de păsări peste 30 specii de pești, 314 specii de plante vasculare, din 198 de genuri și 68 de familii, dintre care mai multe rare. Aici mai pot fi încă întâlnite vidra, pisica sălbatică, chițcanul cu abdomen alb, hermelina, nurca europeană etc. Două treimi din teritoriu lui sunt acoperite de vegetație palustră și lunci inundabile, iar restul – de luciul apei.

Această frumusețe este o atracție turistică, care se află în pericol nu doar din cauza schimbărilor climatice, dar și a sondei de petrol din raionul vecin, a prelucrării intensive a solului și iresponsabilității unor cetățeni care deseori „se joacă cu focul”.

