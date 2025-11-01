Se poate și la noi 

Pe traseul Criuleni – Chișinău a apărut un punct nou de atracție.

Sâmbătă, 1 noiembrie, 2025 l-a observat și Victoria Șargu, care scrie:„Fără vânzător, fără grabă: îți alegi merele din ladă, le cântărești, pui banii în cutie și pleci mai departe cu inima bună. Prețul – 10 lei/kg. Simplu, de încredere și autentic.”

Dl Mircea Guzun, persoana care cunoaște fiecare copăcel și vietate din preajmă, spunea pentru „E.C” că e gestul unui gospodar: „om de treabă care a scos din paragină un sector pomicol și a obținut fructe gustoase. Nu-s mășcate, dar sunt de calitate și oricine îi poate spune mulțumesc stăpânului procurând, la soveste, aceste mere”.

Oamenii onești mizează că munca lor va fi prețuită de oameni la fel de onești ca și ei.