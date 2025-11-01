Social

Se poate și la noi 

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 1 noiembrie 2025
435 1 minut pentru citire
sursa foto: Victoria Șargu

Pe traseul Criuleni – Chișinău  a apărut un punct nou de atracție.

Sâmbătă, 1 noiembrie, 2025 l-a observat și Victoria Șargu, care scrie:„Fără vânzător, fără grabă: îți alegi merele din ladă, le cântărești, pui banii în cutie și pleci mai departe cu inima bună. Prețul – 10 lei/kg. Simplu, de încredere și autentic.

Dl Mircea Guzun, persoana care cunoaște fiecare copăcel și vietate din preajmă, spunea pentru „E.C” că e gestul unui gospodar: „om de treabă care a scos din paragină un sector pomicol și a obținut fructe gustoase. Nu-s mășcate, dar sunt de calitate și oricine îi poate spune mulțumesc stăpânului procurând, la soveste, aceste mere”.

Oamenii onești mizează că munca lor va fi prețuită de oameni la fel de onești ca și ei.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 1 noiembrie 2025
435 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

„Dimensiunea ecologică trebuie să devină prioritate transversală a Guvernului”

31 octombrie 2025

Dacă te-a prins camera de supraveghere în trafic

28 octombrie 2025

Un nou Sistem informațional „Acte de stare civilă”

27 octombrie 2025

Sprijin suedez pentru amalgamare voluntară

27 octombrie 2025
Back to top button