Incidente

Se întâmplă în RM: „apostolul Mihail” condamnat la detenție pe viață

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 16 ianuarie 2026
0 1 minut pentru citire

 Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost recunoscut vinovat de trafic de ființe umane, trafic de copii, viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite în urma  acțiunile procesuale ale procurorilor și ale organelor de urmărire penală. Printr-o sentință recent pronunțată, instanța de judecată i-a stabilit pedeapsa sub formă de detențiune pe viață.

Potrivit acuzării, în perioada anilor 2010–2014, inculpatul, aflându-se la domiciliul său, precum și în alte spații dintr-o localitate din centrul țării, urmărind satisfacerea poftei sexuale, a abuzat sexual două minore, începând cu vârsta de 14 și, respectiv, 16 ani. În urma acestor abuzuri, una dintre minore a rămas însărcinată.

Faptele ilegale au început încă din anul 2000, când inculpatul a cunoscut părinții copiilor și le-a insuflat ideea că ar fi „Mesia” sau „apostolul Mihail”. Sub această influență, membrii familiei au ajuns să creadă că îi sunt supuși și obligați să i se închine, fiind tratați de acesta drept „robi”.

Profitând de starea de vulnerabilitate a victimelor, inculpatul le-a impus diverse munci, i-a supus violenței fizice și psihice și i-a amenințat cu moartea sau incendierea în cazul nesupunerii. În unele episoade, acesta a recurs la acte menite să inducă frică și supunere totală, inclusiv prin introducerea temporară a copiilor într-un cuptor, susținând că le arată „cum este iadul”.

Sub controlul făptuitorului, în 2003, mama copiilor a fost constrânsă să se deplaseze în Italia la muncă fiind obligată să îi transmită aproximativ 70% din veniturile obținute. Ulterior, în anul 2009 și fiica mai mare a acesteia a fost impusă să muncească peste hotare. Din motiv că aceasta pe parcurs a refuzat să mai transmită bani făptuitorului și să fie exploatată în continuare, inculpatul a agresat-o fizic pe mama acesteia, astfel încât aceasta a avut nevoie de îngrijiri medicale.  

Inculpatul a refuzat să facă declarații pe caz.

Procuratura îndeamnă victimele abuzurilor de orice natură, precum și persoanele care au cunoștință despre astfel de fapte, să semnaleze imediat autoritățile pentru ca cei vinovați să fie trași la răspundere.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 16 ianuarie 2026
0 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

VIDEO// Șase migranți ilegali, descoperiți ascunși într-un camion la frontiera moldo-ucraineană

16 ianuarie 2026

Accident grav pe traseul R-30, soldat cu un deces, la Anenii Noi

14 ianuarie 2026

Doi suspecți, reținuți într-un dosar de trafic de influență legat de promovarea examenului auto

13 ianuarie 2026

Coșmar nocturn pentru un tânăr din Chișinău: răpit, bătut și abandonat la marginea unui sat din r. Criuleni

12 ianuarie 2026
Back to top button