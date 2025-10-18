Cetățenii Republicii Moldova care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care și-au desfășurat activitatea în țara noastră, vor putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte prestații, pentru perioadele de muncă realizate în ambele state.

Documentul stabilește modul de cooperare între instituțiile competente din cele două țări, astfel încât prevederile Acordului să fie aplicate eficient și uniform.

Prin urmare, se creează condițiile necesare pentru ca persoanele care au contribuit la sistemul de asigurări sociale al Republicii Moldova sau la cel al Ucrainei să își poată valorifica drepturile, indiferent de țara în care aleg să trăiască. Se estimează că de acest acord vor beneficia circa 20 de mii de cetățeni.

Republica Moldova a semnat acorduri similare cu 20 de state, printre care Spania, Italia și Germania. Acestea oferă protecție socială cetățenilor moldoveni care au muncit peste hotare, asigurându-le accesul la pensii și alte beneficii sociale recunoscute reciproc – declară ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu.