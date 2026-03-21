Social

Se caută un bărbat din Holercani. Cine l-a văzut să anunțe de rudele și autoritățile

21 martie 2026
0 Mai puțin de un minut

IP Dubăsari solicită sprijinul cetățenilor pentru depistarea unui bărbat dispărut. Este vorba despre Porubin Serghei Mitrofan, născut în anul 1948, locuitor al satului Holercani.

Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, bărbatul a plecat de la domiciliu în data de 17 martie 2026, într-o direcție necunoscută, și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente:

  • purta o bluză verde cu glugă
  • era încălțat în șlapi
  • prezintă dificultăți în mișcarea mâinii drepte

Poliția îndeamnă cetățenii care dețin orice informație relevantă să anunțe de urgență autoritățile.

Numere de contact: 078 870 410; 067 403 969; 0248 55 234

Orice detaliu poate fi esențial pentru găsirea persoanei dispărute.

Tag-uri
Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Back to top button