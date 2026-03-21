Se caută un bărbat din Holercani. Cine l-a văzut să anunțe de rudele și autoritățile

IP Dubăsari solicită sprijinul cetățenilor pentru depistarea unui bărbat dispărut. Este vorba despre Porubin Serghei Mitrofan, născut în anul 1948, locuitor al satului Holercani.
Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, bărbatul a plecat de la domiciliu în data de 17 martie 2026, într-o direcție necunoscută, și nu a mai revenit până în prezent.
Semnalmente:
- purta o bluză verde cu glugă
- era încălțat în șlapi
- prezintă dificultăți în mișcarea mâinii drepte
Poliția îndeamnă cetățenii care dețin orice informație relevantă să anunțe de urgență autoritățile.
Numere de contact: 078 870 410; 067 403 969; 0248 55 234
Orice detaliu poate fi esențial pentru găsirea persoanei dispărute.