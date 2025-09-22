Economic

Se anunță un nou concurs de comercializare a bunurilor confiscate

Valoarea bunurilor propuse pentru comercializare constituie 496 654 lei.

22 septembrie 2025
Imagine: sfs.md

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță desfășurarea concursului de comercializare a bunurilor confiscate pentru data de 23 septembrie 2025, ora 11:00, fiind propuse 12 loturi în acest sens.

La concurs pot participa agenții economici înregistrați în Republica Moldova, care dispun de rețea comercială, unități de producere sau de depozitare.

Prin depunerea unei cereri în cancelaria SFS, agenții economici interesați de participare la concurs, sunt în drept de a examina bunurile expuse la concurs. Modelul cererii de participare poate fi descărcat aici.

Cererile de participare vor fi prezentate Serviciului Fiscal de Stat până la data de 23 septembrie 2025, ora 09:00.

La cerere urmează de prezentat următoarele documente:

  • ofertă în scris, autentificată prin semnătura conducătorului, plasată într-un plic sigilat, cu indicare pe plic a cuvântului ”CONCURS”. Oferta va conține prețul de comercializare a bunurilor confiscate, comisionul solicitat pentru serviciile de consignație și termenele de achitare la buget a sumelor aferente;
  • licența care atestă dreptul de a practica un anumit gen de activitate, după caz.

Pentru informație suplimentară poate fi contactat Secretarul Comisiei de concurs a bunurilor confiscate a SFS, dna Olga Borțevici – șef al Direcției gestionare bunuri confiscate, telefon 022 82 33 75, e-mail olga.bortevici@sfs.md.

Reamintim că, SFS exercită atribuții de evidență, evaluare și vânzare a bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpân, a bunurilor sechestrate perisabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune și a comorilor.

 Anunțurile privind bunurile confiscate, cu denumirea bunurilor, caracteristica lor, cantitățile și prețurile, precum și fotografii ale bunurilor, pot fi consultate la pagina Bunuri confiscate de pe site-ul oficial al SFS.

