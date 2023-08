Scuze publice și despăgubiri morale, după cca 9 ani de procese, pentru un fost primar din r. Criuleni

Acuzat pe nedrept, un fost primar a fost achitat definitiv de instanță, după cinci ani de proces, și a primit scuze publice de la Procuratura RM. De atunci se fac trei ani de când a acționat statul prin Ministerul Justiției, în judecată și pretinde prejudicii morale și materiale. Dosarul este la etapa examinării la Curtea Supremă de Justiție, care va da verdictul final în decembrie 2023.

Este vorba de Anatolie Vîntu, ex-primar (2011-2015) al com. Boșcana, r. Criuleni, care în anul 2014 s-a ales cu un dosar penal pe o presupusă cauză de abuz de putere (art. 328 CP, excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu), când a fost învinuit de înstrăinarea pretins ilegală a unor terenuri din proprietatea publică, de concedierea unei angajate aflate la vârsta de pensionare într-o perioadă în care nu era în drept să o facă, că a lăsat satul fără pășuni sau că a înstrăinat un fost depozit, un iaz sau că și-a atribuit un premiu sie-și, prin aceeași dispoziție care îi viza și pe ceilalți angajați ai primăriei, în total șapte capete de acuzare. Fostul primar era acuzat că prin acțiunile sale, ar fi cauzat Primăriei Comunei Boșcana un prejudiciu material cumulativ de 215 238 de lei. La 9 ianuarie 2019, a fost dată prima hotărâre de achitare, semnată de Viorica Ursu-Dodon, de la Judecătorie Criuleni, care a constatat că inclupatul la acel moment Anatolie Vîntu, de fapt, nu a comis nici una din faptele incriminate și că a acționat în conformitate cu atribuțiile legale stabilite prin legile Republcii Moldova.

Pentru că i-a fost încălcat dreptul de a nu fi tras la răspundere penală, Anatolie Vîntu a pretins 1 mln de lei în calitate de prejudiciu moral și atragerea în calitate de intervenient accesoriu al Procuraturii RM și a procurorului pe caz, Nicu Șendrea, cu care sunt și consăteni, cerere acceptată de instanță.

Pentru că pe parcursul a cinci ani a fost nevoit să achite avocați și să-și probeze nevinovăția în fața organelor de drept ale statului Republica Moldova, judecătorul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, a admis, la 19 ianuarie 2022, parțial cererea de chemare în judecată depusă de Vîntu Anatolie împotriva Ministerului Justiției, intervenient accesoriu Procuratura Generală, Șendrea Nicu. Judecătorul a constatat încălcarea dreptului lui Vîntu Anatolie de a nu fi tras ilegal la răspundere penală și a dispus incasarea de la stat, prin intermediul Ministerului Justiției, în beneficiul lui Vîntu Anatolie prejudiciu material de 11 304 (unsprezece mii trei sute patru) lei, prejudiciu moral de 40 000 (patruzeci mii) lei și costul cheltuielilor de asistență juridică de 5 000 (cinci mii) lei. Ulterior, la 21.02.2023, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău a susținut pretențiile lui Vîntu, în calitate de parte vătămată, și a acceptat majorarea cuantumului prejudiciului moral solicitat până la 100 de mii de lei.

„În 2014 mi-a fost fabricat dosarul penal cu o țintă clară – alegerile din 2015. Dosarul era pornit, nu exista parte vătămată. După intrarea în funcție a lui Racul Svetlana (n.r. – primar al com, începând cu anul 2015), aceasta a acceptat să fie „parte vătămată”, astfel dosarul a ajuns în judecată. Prima instanță m-a achitat integral la 09.01.2019, a doua instanță m-a achitat integral la 21.05.2020. Am atacat statul în judecată pentru faptul că ilegal am fost supus urmăririi penale. Din luna septembrie 2020 mă aflu în proces cu statul (Ministerul Justiției – nominal) pentru a-mi primi despăgubirile corespunzătoare. Prin decizia sa din 21.02.2023, Curtea de Apel Chișinău mi-a majorat cuantumul prejudiciului moral, întrucât am motivat că prima instanță nu a dat o apreciere deplină circumstanțelor invocate în cadrul cauzei. La momentul de față dosarul mai figurează la Curtea Supremă de Justiție, este stabilită ședință pentru 13.12.2023. Au atacat cu recurs toate părțile: Ministerul Justiției, ex-procurorul de caz (intervenient accesoriu), reclamantul (eu) – la același aspect: aprecierea mai temeinică a prejudiciului moral aprobat, întrucât instanța de apel a luat în considerare doar două circumstanțe din toate cele invocate, plus practica CEDO. Doar hotărârea CSJ va deveni executorie. Justiția a adoptat decizia de achitare, întrucât unele fapte de care eram învinuit în realitate nici nu au fost săvârșite, iar în cazul altor fapte s-a stabilit că am acționat în corespundere cu atribuțiile de serviciu stabilite de lege” – a explicat Anatolie Vîntu.

Atrasă în dosarul respectiv s-a pomenit și primara care l-a succedat pe Vîntu la cârma primăriei Boșcana, care a acceptat să reprezinte autoritatea în proces ca parte vătămată. Svetlana Racul a explicat, solicitată de „Est-Curier”, că era nou venită în funcție, nu cunoștea multe lucruri desrpe activitatea APL și a primarului succesor, și că procurorii i-au spus să semneze că este de acord să reprezinte partea vătămată, întrucât îi fusese validat deja mandatul de primară. Svetlana Racul, care se află la finele celui de-al doilea mandat, a mai spus că nici nu s-a interesat de acest dosar, și nici prin documentele pe care le-a preluat în gestiune nu a observat ceva suspect.