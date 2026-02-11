Gospodăriile pot vinde legal surplusul de lapte, ouă, miere și carne direct din curte, cu respectarea normelor sanitare

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor reamintește cetățenilor care cresc animale în gospodărie că au dreptul legal să comercializeze surplusul de produse alimentare de origine animală, precum lapte, ouă, miere sau carne, direct din propria curte. Măsura vine în sprijinul gospodăriilor nonprofesionale și urmărește să faciliteze accesul consumatorilor la produse autohtone proaspete, eliminând intermediarii și reducând birocrația.

Potrivit Ordinul ANSA nr. 57/2023, care aprobă Regulamentul privind certificarea sanitar-veterinară și circulația produselor de origine animală, valorificarea acestor produse este permisă doar cu respectarea strictă a cerințelor de siguranță alimentară, menite să prevină riscurile pentru sănătatea publică.

Regulamentul stabilește câteva obligații clare pentru persoanele fizice care doresc să vândă surplusul din gospodărie:

Animale sănătoase și înregistrate – doar animalele monitorizate periodic și înscrise în Registrul de Stat al Animalelor pot furniza produse pentru consum uman;

Asistență veterinară obligatorie – proprietarii trebuie să asigure supravegherea medicală a animalelor și să consemneze toate intervențiile și tratamentele în carnetul de sănătate;

Deținerea documentelor de certificare – vânzarea fără actele prevăzute de regulament este interzisă.

Carnetul de sănătate al animalului este considerat „pașaportul” de calitate, care atestă că animalul nu a fost tratat cu substanțe interzise și este liber de boli transmisibile.

ANSA precizează că produsele pot fi comercializate:

în piețe agroalimentare autorizate;

direct din gospodăria producătorului.

În același timp, produsele trebuie obținute în condiții stricte de igienă, să nu provină de la animale aflate sub restricții sanitar-veterinare și să fie transportate în condiții adecvate de temperatură și curățenie.

Instituția recomandă micilor producători să mențină legătura permanentă cu medicul veterinar din localitate pentru actualizarea datelor privind starea de sănătate a animalelor și pentru completarea corectă a documentației.

ANSA îndeamnă deținătorii de animale să consulte textul integral al Ordinului nr. 57/2023 pentru a evita sancțiunile și pentru a contribui la protejarea sănătății publice.