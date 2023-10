Școala Primară Criuleni organizează un iarmaroc cu scop. Vezi care este

Astăzi, 13 octombrie, 2023, Școala Primară din or. Criuleni îi invită pe toți doritorii la un iarmaroc dedicat toamnei. Evenimentul va avea loc în curtea școlii cu începere de la ora 12.00.

Anunțul a fost făcut de către directoarea instituției, Ala Dodon, pe pagina școlii de pe o rețea de socializare.

Pe lângă faptul că vor elogia toamna și vor mulțumi naturii pentru darurile bogate, copiii și colectivul de părinți și învățători mai au un scop – de a aduna bani pentru necesitățile instituției. Colectivul acestei școli mai are experiențe similare, cum a fost cea din 27 mai 2022.

„Anul trecut am colectat bani din care am procurat câte opt costume naționale pentru fetițe și pentru băieței, și pentru camere de supraveghere ne-a ajuns. În acest an plănuim să adunăm bani ca să reparăm intrările în instituție, și anume, să le facem copertine” – a declarat Ala Dodon pentru „Est-Curier”.

Dacă doriți să susțineți efortul copiilor și familiilor lor, nu aveți decât să veniți, la ora prânzului, să vă cumpărați ceva gustos și să contribuiți la scopul declarat de organizatori.

Atmosfera de la iarmarocul din 2022 o puteți vedea aici.