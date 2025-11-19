„Școală EduLIFE” – proiect lansat și la Liceul Teoretic „B. Dînga” din Criuleni (foto)

Liceul Teoretic „Boris Dînga” din orașul Criuleni, care face parte din Rețeaua celor 90 de Școli Model din țară, lansată de către Ministerul Educației și Cercetării, a găzduit evenimentul de prezentare a spațiilor renovate în instituție în cadrul Programului „Școala EduLIFE”.

Instituția a beneficiat de lucrări de renovare integrală și dotare: au fost modernizate o sală de clasă EduLIFE (unde vor avea loc lecții și activități privind dezvoltarea deprinderilor de viață), cabinetul medical și biroul psihologului școlar. Totodată, începând cu anul de studii 2024-2025, liceul este echipat cu materiale educative, dispensere și produse de igienă menstruală care sunt oferite gratuit fetelor pe toată durata anului școlar. Astfel, elevele și elevii, inclusiv tinerii refugiați, vor avea acces la educație pentru sănătate de calitate, care sprijină dezvoltarea deprinderilor de viață, precum și la servicii psihologice și medicale mai bune.

Programul „Școala EduLIFE” este implementat de Fondul ONU Pentru Populație (UNFPA), în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC), Centrul Media pentru Tineri și platforma Suntparinte.md. Investiția în cadrul LT „Boris Dînga” constituie peste 681,000 de lei, bani alocați de UNFPA și din bugetul școlii.

„Noi, împreună cu partenerii noștri de dezvoltare, modernizăm instituția voastră, ca să aveți spații renovate, să aveți unde vă întâlni cu psihologul școlar, căruia să-i împărtășiți din emoții, trăiri, o încărcătură sufletească, pe care nu o puteți împărtăși altcuiva. Voi sunteți cei care aveți nevoie, pe lângă matematică, fizică, chimie – de educație pentru sănătate, pentru că dacă n-o să știți cum să aveți grijă de sănătatea voastră, în zadar o să mai aveți nevoie de matematică, fizică și chimie. Aceste lucruri trebuie să meargă în paralel, de aceea aveți parte și de un cabinet medical dotat. Ne bucurăm foarte mult că avem o conlucrare frumoasă cu Fondul ONU pentru Populație (UNFPA), care ne-a sprijinit în acest obiectiv de a moderniza aceste cabinete pentru instituția voastră, pentru că chiar ne dorim să vă simțiți bine acolo unde învățați” – se adresa elevilor prezenți Marcelina Baleca, șefa Direcției generale politici în învățământul general, din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

„De 30 de ani, UNFPA activează în Republica Moldova pentru a sprijini adolescenții și tinerii să-și urmeze visurile și să-și atingă potențialul. La UNFPA, susținem persoanele de toate vârstele, iar tinerii și adolescenții sunt pentru noi nu doar viitorul, ci și prezentul. Credem cu tărie că, dacă vă oferim sprijinul necesar pentru a crește în siguranță, pentru a vă descoperi abilitățile și a le dezvolta, atunci veți deveni adulți împliniți. Ne bucurăm să vedem rezultate concrete, dezvoltate împreună cu Guvernul Republicii Moldova, cu autoritățile publice locale, cu partenerii noștri și cu toți oamenii dedicați care cred în transformare. Instituția dumneavoastră este un exemplu al impactului pe care îl putem crea atunci când lucrăm împreună”, a menționat Ludmila Sîrbu, Reprezentanta adjunctă interimară, Fondul ONU pentru Populație (UNFPA) în R. Moldova.

Directoarea instituției, Ana Novic, a menționat că liceul este unica instituție din raion care a fost implicată în acest proiect, ocazie cu care a mulțumit partenerilor. Directoarea a menționat că sala de clasă, renovată în totalitate și dotată cu cele necesare, unde vor avea loc activitățile dedicate dezvoltării deprinderilor pentru viață, inclusiv orele de educație pentru sănătate, birourile psihologului școlar și cabinetul medical, fac parte dintr-un proiect amplu, prin care au mai fost renovate blocurile sanitare de la toate cele trei etaje ale școlii. Acestea au fost dotate cu dispensere și cu absorbante, la care are acces gratuit fiecare elevă, care a uitat, poate, să-și pună în geantă unul de acasă. Procurarea absorbantelor, începând cu al doilea an de implementare a proiectului, este asigurată de către Ministerul Educației și Cercetării, ceea ce permite menținerea programului în școlile participante.

„Chiar dacă doar 79 de elevi au ales în acest an orele opționale de educație pentru sănătate, asta nu e pentru că nu au fost cereri, dar pentru că profesorii noștri sunt suprasolicitați la orele lor de bază de biologie, chimie, dar proiectul ne oferă posibilitatea să ne consolidăm, să ne extindem la acest capitol și să creăm aici un mediu unde copilul să se simtă bine, ca acasă, sau uneori chiar mai bine decât acasă, să aibă sprijinul psihologului și asistentului medical”, a precizat Ana Novic.

Asistenta medicală, Tatiana Sclifos, din 40 de ani de experiență, 30 i-a dedicat copiilor din această instituție. Dumneaei spune că mereu a avut condiții prielnice de lucru, doar că acum este mult mai plăcut, luminos și totul este nou, chiar și o încăpere amenajată în calitate de izolator, pentru cazuri speciale. „Zilnic vin la cabinet până 7 sau chiar 10 copii, acum, cu virozele, cu diferite probleme. Le dau pastile, le măsor temperatura, iar dacă au febră, iau legătura cu părinții lor și îi trimit acasă sau vin ei și-i iau. Avem dulapuri noi, care se închid cu uși, nu se mai prăfuiesc ustensilele pe rafturi deschise, un frigider nou pentru medicamente, incorporat și el în dulap. Avem cântar nou, brancardă, o cușetă nouă, care poate fi ușor igienizată, nu cum era cea veche, cu saltea încă sovietică” – descrie asistenta medicală dotările cabinetului. Designul pereților și culorile, remarca Ludmila Sîrbu, reprezentanta adjunctă interimară a UNFPA în R. Moldova, a fost ales de către elevi, în cadrul unui sondaj în toate școlile implicate în proiect.

„Diriginta ne-a prezentat disciplinele opționale și cu toții am votat să studiem Educația pentru sănătate. Acest curs s-a dovedit a fi extrem de important, oferindu-ne cunoștințe despre corpul nostru, despre schimbările pubertare la fete și băieți și sănătatea mintală, un aspect esențial pentru noi, având în vedere că toți avem o mamă, o soră, vom avea prietenă și soție. În plus, am învățat despre bullying, iar aceste cunoștințe nu au rămas doar teorie: m-am simțit încurajat să mă implic și chiar am intervenit activ în câteva incidente unde erau implicați elevi mai mici sau colegi din clasele paralele”, a relatat Dragoș Cociug, elev în clasa a VII-a.

„De doi ani, învăț această disciplină, pentru că îmi place foarte mult să aflu despre mine, despre emoții și ce decizii pot să iau ca să continui să mă dezvolt armonios. Sunt unele teme pe care prefer să le discut mai bine cu profesoara de la școală. Lecțiile au loc într-un mod foarte interesant și dinamic – cu studii de caz, activități în grup și discuții deschise. În noua clasă EduLIFE, învățarea va fi mai eficientă și captivantă”, a adăugat Loredana Boșcanean, elevă în clasa a VII-a.

„E binevenit și e un plus pentru elevi să afle mai multe lucruri despre igienă. Din câte am înțeles, și fetele, și băieții au fost instruiți cum să se folosească, or, situații sunt diferite, au fost instruiți despre igiena corectă. E bine când informația vine și din partea părinților, și din partea școlii. Când eram eu elevă, era o chestie rușinoasă, nu se prea discuta, era destul de anevoioasă problema asta. Sala destinată educației pentru sănătate chiar mi-a plăcut: și culorile, și mobilierul, și modul cum sunt aranjate. Cred că va contribui ca elevii să se deschidă altfel unul față de altul, să lucreze în grup, să rezolve ceva, să facă un proiect comun… Educația pentru societate tot în acel cabinet renovat are loc” – și-a spus părerea dna Silvia Boșcănean, părinte.

Investiția totală din partea UNFPA pentru lucrările de renovare și dotare în cele 10 școli EduLIFE se ridică la 4,1 milioane de lei. Programul a fost sprijinit suplimentar de agenți economici și autorități publice locale.

Rezultatele unui program-pilot privind igiena menstruală, din 2023, au arătat că educația pentru sănătate și accesul la absorbante contribuie la dezvoltarea deprinderilor de viață sănătoasă, la diminuarea cazurilor de bullying și reducerea absenteismului școlar în rândul fetelor. După instalarea dispenserelor cu absorbante, procentul elevelor care au lipsit cel puțin o dată de la lecții, în perioada menstruației, a scăzut de peste 4 ori – de la 55,2% la 12,5%, iar 56% dintre fetele intervievate au declarat că, în prezent, se simt în siguranță la școală.

Programul „Școala EduLIFE” este prezent în nouă instituții din țară: LT „Mihail Sadoveanu” (mun. Hînceşti); LT „Ion Creangă” (or. Căușeni); LT „Mitropolit Nestor Vornicescu” (s. Lozova, r. Strășeni); Gimnaziul „Ion Creangă” (s. Ermoclia, r. Ștefan Vodă); LT „Mihail Koțiubinski” și Gimnaziul „Taras Șevcenco” din mun. Chișinău; LT „Alexandr Pușkin” din mun. Ungheni; LT „Mihail Ceachir” din or. Ceadîr-Lunga și LT „Boris Dînga” din or. Criuleni. În următoarele luni, Programul va fi implementat în cadrul LT „Miron Costin” din or. Florești.