Schimbarea proprietarului celui mai important nod logistic al Republicii Moldova s-a produs

La finele lunii decembrie 2025, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a preluat controlul asupra Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG), care a achiziționat compania de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Tranzacția a fost confirmată de autorități, însă valoarea acesteia rămâne confidențială și urmează să fie aprobată formal pe 11 februarie 2026 de Adunarea Generală a Acționarilor APM Constanța.

Compania Bemol Retail a retras toate acțiunile în instanță și pretențiile față de operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, care a soluționat litigiile și a permis finalizarea tranzacției prin care controlul asupra portului a fost preluat de statul român, scrie BANI.MD.

Un obstacol în calea tranzacției l-au constituit sechestrele și litigiile asupra activelor Danube Logistics, inclusiv asupra capitalului social și bunurilor imobiliare. Datele analizate de Mold-Street arată că, în a doua jumătate a anului 2025, Bemol Retail, alături de BERD și Danube Logistics Holding BV, a retras cererile de judecată și a solicitat restituirea documentelor executorii.

În urma cererii depuse de Bemol, executorul judecătoresc a dispus ridicarea măsurilor asiguratorii aplicate încă din 2019 asupra a 100% din capitalul Danube Logistics.

Într-un răspuns oficial, Bemol a precizat că „a ajuns la o soluționare a acestei chestiuni” și că a inițiat retragerea tuturor acțiunilor în instanță, a măsurilor asigurătorii și a restricțiilor aplicate. Totodată, compania a informat Guvernul Republicii Moldova că nu mai are nicio pretenție față de operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești sau față de proprietarul acestuia, întrucât solicitările sale au fost satisfăcute.

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a confirmat că tranzacția a fost supusă unei evaluări prealabile de către Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, în conformitate cu Legea nr. 174/2021. Consiliul a emis aviz favorabil pentru investiție, având în vedere importanța strategică a portului și faptul că acesta este amplasat pe terenuri aflate în proprietatea statului.

Ministerul mai precizează că portul funcționează în regim normal și că este pregătit un proiect de modificare a Legii nr. 8/2005 privind Portul Internațional Liber Giurgiulești, pentru a asigura continuitatea activității și dezvoltarea infrastructurii portuare.

Deși tranzacția este finalizată la nivel decizional, modificările nu apar încă în registrele comerciale din Republica Moldova, întrucât operațiunea se desfășoară mai întâi în alte jurisdicții. Anterior, în 2021, BERD a preluat controlul asupra companiei din Cipru care deține Danube Logistics Holding BV din Olanda, proprietarul integral al operatorului portuar din Republica Moldova.

Amintim că pe 29 decembrie 2004, Guvernul Republicii Moldova de la acea vreme a semnat un Acord de investiții „Cu privire la Portul Internațional Liber Giurgiulești”. Astfel, terenurile au fost date în arendă unor companii private pentru 99 de ani, iar Portul Internațional, care urma să fie construit de acele companii, a fost oferit în gestiunea acestora. În prezent, compania privată „Danube Logistic” SRL, gestionarul Portului Internațional Liber Giurgiulești, este în proprietatea BERD.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a anunțat decizia de a atrage un investitor strategic pentru gestionarea Portului, prin vânzarea companiei care deține drepturile de administrare. În acest sens, Guvernul, împreună cu BERD, se va asigura că procesul de identificare a unui investitor strategic se desfășoară conform legislației și în interes național.

Reamintim că, tot la Giurgiulești, în apropierea PILG, funcționează Portul de Pasageri și Mărfuri – port gestionat de o companie de stat și care nu poate și nu este supus niciunei vânzări sau tranzacționări, concretizează MADRIM.