Schimb de experiență, pentru noi idei și deprinderi practice valoroase

Elena Petco, specialistă orientare vocațională și ghidare în carieră, CRT UNIT, Criuleni

Centrul de Tineret ,, UniT’’ Criuleni  – într-o călătorie de învățare  în cadrul  Programului de dezvoltare profesională și schimb de experiență pentru lucrătorii de tineret, implementat de către MilleniuM Training and Development Institute.

Pe parcursul lunilor septembrie- noiembrie 2025, Elena Petco, specialista în lucru cu tinerii (orientare vocațională și ghidare în carieră) a acumulat cunoștințe și experiențe de la mentorul Bacico Eugen, șef al Centrului Raional de Tineret Anenii Noi.

În cadrul acestui program au avut loc trei vizite de studii în Centrele de Tineret din Moldova. Centrul Raional de Tineret Ungheni a fost prima gazda  unde mentorii și stagiarii  au descoperit buna practică dezvoltată la Ungheni – activitatea tip Quiz destinată educației democratice și integrării europene.

Centrul Municipal de Tineret Chișinău a prezentat modalități de promovare a  oportunităților pentru tineri: Media Hub Chișinău, Echipa mobilă, Campania ,,Sunt tânăr – sunt informat”, platforma online e-tineret.md

La Centrul de Tineret „Vasil Levski” din Taraclia participanții au discutat despre Programul de orientare profesională, au făcut schimb de experiență și au prezentat instrumente utile pentru promovarea oportunităților destinate tinerilor.

,,Am lucrat asupra planului anual al unui Centru de Tineret, am aflat despre diverse activități de la Centru de Tineret și cum se desfășoară o activitate la nivel local și la nivel raional. Pentru mine participarea în acest program a  fost o șansă de a învăța ceva nou și util, pentru activitatea mea în serviciul de orientare vocațională și ghidarea în carieră, oferindu-mi noi instrumente, idei pe care le pot aplica în lucrul cu tinerii”, a spus Elena Petco, la finele stagierii.

Centrul de Resurse pentru Tineret „UniT” din Criuleni este un spațiu dedicat tinerilor, unde ei pot învăța, crea, socializa și descoperi noi posibilități de dezvoltare personală și profesională. Este un loc sigur, prietenos și dinamic, unde ideile tinerilor prind viață și pot transforma comunitatea.

Inițiativa este implementată de MilleniuM Training and Development Institute , în cadrul Fondului Comun pentru împuternicirea tinerilor și dezvoltarea Centrelor de tineret din Republica Moldova, susținut de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Tineret , Guvernul Elveției – Swiss Cooperation in Moldova și UNFPA Moldova.

 

