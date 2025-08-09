Schema cu mașini din SUA pentru ucraineni a fost deconspirată în Moldova

Reprezentanții organelor de drept din Republica Moldova și Ucraina au demascat o schemă frauduloasă de furt de bani de la cetățenii ucraineni care au comandat mașini din SUA.

Potrivit Procuraturii orașului Kiev, organizatorii schemei au creat pagini în rețelele de socializare, unde își făceau publicitate pentru serviciile de livrare a automobilelor la comandă. Ei primeau un avans de la clienți și apoi bani pentru cheltuieli suplimentare neprevăzute legate de vămuirea mașinilor.

După ce primeau banii, „furnizorii” evitau contactul cu cumpărătorii.

„S-a stabilit că a organizat „afacerea auto” un cetățean al Ucrainei în vârstă de 36 de ani, care locuia pe teritoriul Republicii Moldova de mai mulți ani. Acum sunt documentate 5 episoade de activitate criminală în sumă de peste 2 milioane grivne (aproximativ 800 mii lei)” – se menționează în comunicatul Procuraturii.

Bărbatul are calitate de bănuit în temeiul părții a 5-a articolul 190 din Codul penal al Republicii Moldova și a fost reținut.