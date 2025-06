Scandal diplomatic la Congresul OIV de la Chișinău

În perioada 16-18 iunie,2025 peste 500 experți renumiți, cercetători și lideri ai industriei din 51 țări s-au întrunit în capitala Moldovei la cel de-al 46-lea Congres OIV pentru a aborda subiecte importante din viticultură, oenologie, sănătate, economie și vin.

Deschis cu mult fast Congresul a avut și o perturbare.

Miercuri, 17 iunie 2025 Delegația ucraineană de la OIV – International Organisation of Vine and Wine și Ukrainian Wine Institute a anunțat că încetează să participe la 46th World Congress of Vine and Wine.

Volodymyr Kucherenko, directorul general al Corporației Ukrvynprom scria pe pagina sa de FB: „Această decizie a fost adoptată la recomandarea oficială a Міністерство аграрної політики та продовольства України și la instruirea Ambasada Ucrainei în Republica Moldova/Посольство України в Молдові datorită mai multor fapte inacceptabile:

Prezența demonstrativă a delegației ruse,

Plasarea oficială a drapelului statului agresor,

Desfășurarea măsurilor interguvernamentale cu participarea sa,

Și toate acestea – în ziua noii bombardamente în masă a orașelor ucrainene.

Considerăm astfel de “neutralitate” o bătaie directă a agresorului, iar participarea Ucrainei alături de o țară care ne omoară zilnic cetățenii și distruge infrastructura este inacceptabilă și umilitoare.

Rămânem deschiși cooperării internaționale, dar nu cu prețul demnității, adevărului și respectului față de dreptul internațional.”

Reacția la acest acest protest exprimat de delegația ucraineană a fost operativă.

După întâlnirea Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei cu Ministrul Agriculturii al Moldovei, simbolismul rusesc și materialele informaționale (postere) la locul de desfășurare a Congresului au fost îndepărtate.

Delegația ucraineană a primit girul superiorilor săi pentru participare la sesiunile științifice ale Congresului, cu excepția întâlnirilor interguvernamentale oficiale.

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Ludmila Catlabuga, a declarat că autoritățile regretă incidentul legat de afișarea simbolurilor oficiale ale Federației Ruse și și-au exprimat public sprijinul pentru Ucraina. „Afișarea drapelului a fost impusă de protocolul intern al Organizației Internaționale a Viei și Vinului, dar la insistența Ministerului Agriculturii și a Oficiului Național al Viei și Vinului, problemele protocolare au fost remediate rapid, iar delegația ucraineană și-a reluat contribuția în programul științific”, a declarat ministrul în cadrul unei intervenții publice. Ea a precizat că participarea delegației Federației Ruse a fost limitată la un nivel strict tehnic, cu prezentări academice în domeniul cercetării vitivinicole, fără caracter politic.

Incidentul a fost taxat și de unele formațiuni politice. Bunăoară Blocul ÎMPREUNĂ „solicită demiterea urgentă a ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a ministrei Economiei, Doina Nistor, și a tuturor responsabililor din organizarea Congresului OIV, eveniment care a generat un scandal diplomatic rușinos pentru Republica Moldova.”