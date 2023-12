Satul Vișniovca, mai aproape de Europa

Elevii Gimnaziului „Paraskiewa Wiszniowska” din satul Vișniovca, raionul Cantemir, se vor bucura de căldura din instituție pe timp de iarnă, iar administrația școlii-de facturi mai mici pentru energia termică. De câțiva ani, cetățenii și autoritățile publice locale (APL) optează pentru eficientizarea energetică și reducerea consumului de energie și de CO2. Mai bine de cinci ani, localitatea este semnatară a Convenției primarilor privind clima și energia – mișcare europeană în care sunt implicate APL și regionale ce se angajează în mod voluntar pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă. În prezent, gimnaziul este în proces de termoizolare, lucrări desfășurate în cadrul Programului „Satul European”.

Înainte de a depune proiectul de termoizolare a gimnaziului la Programul „Satul European”, APL au implementat câteva inițiative de informare a cetățenilor despre beneficiul folosirii raționale a resurselor energetice, elevii din localitate fiind implicați activ. Octavian Curzac, elev în clasa a noua spune că împreună cu alți colegi de-ai săi au mers de la poartă la poartă și au discutat cu oamenii, sfătuindu-i cum să utilizeze mai rațional resursele energetice. „Am participat la instruiri cu mai mulți elevi, după care noi am mers și am vorbit în sat despre cât este de important să participăm activ pentru a avea un sat mai modern”, precizează Octavian. Colega sa Melissa Rotaru este de părere că asemenea inițiative de implicare a cetățenilor trebuie promovate ca bune practici ca să se poată inspira și alte instituții de învățământ. „Pentru a le vorbi oamenilor despre implicarea în astfel de proiecte ce țin de mediul ambiant, eficientizarea energetică, trebuie să le prezinți exemple. Inițial, am participat la o instruire organizată în orașul Cantemir, unde a fost modernizată stația de epurare. Asta am și făcut noi elevii din Vișniovca”, a menționat tânăra.