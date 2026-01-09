Satul Sireți din r. Strășeni și-a asigurat facturi cu zero la iluminat stradal din energie solară

Centrul Național de Energie Durabilă informează, că încă un sat din Republica Moldova a reușit să optimizeze cheltuielile pentru serviciul public de iluminat stradal, cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Astfel, comunitatea va putea investi economiile rezultate în alte proiecte necesare cetățenilor.

Prin construcția unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 200 kW, localitatea Sireți din r. Strășeni, își asigură energia necesară pentru iluminatul stradal, clădirile publice și utilitățile locale, reducând semnificativ costurile la energie electrică, achitate de Primărie.

Grație acestui proiect, Primăria satului Sireți a fost desemnată câștigătoare a competiției Moldova Eco Energetică 2025, la categoria „Cel mai bun proiect de eficiență energetică în sectorul iluminat stradal, cu includerea surselor de energie regenerabilă”.

„Am avut un proiect pilot de succes în cadrul căruia am instalat un parc fotovoltaic cu capacitatea de 20 kW. Concomitent, am reconstruit, modernizat și extins iluminatul stradal pe 23 km de străzi. Impactul asupra comunității a fost atât de mare încât am decis să-l extindem și am creat un alt parc fotovoltaic cu capacitate de 200 kW, de zece ori mai mare decât cel inițial”, explică primarul Leonid Boaghi.

Bani pentru parcul fotovoltaic primăria i-a obținut în cadrul programului guvernamental „Satul european 2”. Investiția, conform autorităților locale, urmează să asigure necesarul din energie pentru toate instituțiile publice din subordine: casa de cultură, clădirea Primăriei, stadionul și vestiarele sportive, iluminatul stradal și fântânile arteziene. „Practic vom avea zero lei la facturile care vin pe numele Primăriei pentru energie electrică, iar economiile obținute, estimate la 350 – 400 mii lei anual, vor fi reinvestite în dezvoltarea localității – drumuri, iluminat sau alte proiecte prioritare”, adaugă primarul.

CNED subliniază că proiecte prceum cel de la Sireți pot contribui la independența energetică a Republicii Moldova, reducând consumul din rețea și creând un model de eficiență energetică ce poate fi replicat în alte localități. Autoritățile locale arată că inovația și sustenabilitatea pot merge mână în mână, iar investițiile inteligente în energie regenerabilă aduc beneficii pe termen lung pentru întreaga comunitate.

Satul Sireți nu este unicul „sat inteligent” din Republica Moldova. Anterior, „Est Curier” a scris și despre experiența s. Feștelița, r. Ștefan Vodă, iar primarul Nicolae Tudoreanu consideră că tempourile cu care energia verde își face loc în viața localităților din Republica Moldova ar fi prea lent.